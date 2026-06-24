Angelo Bonelli, l'ultima farneticazione: "Io, nella black-list Usa"

Più di 2mila inviti sono stati spediti dall'ambasciatore Usa, Tilman Fertitta, per l'Indipendence Day a Villa Taverna, il ricevimento si terrà il prossimo 2 luglio. Si tratta di un evento imperdibile, al quale in tanto non vogliono assolutamente mancare. "Io sarò presente con il mio compagno Alejandro Martinez - ha spiegato Rocco Casalino -. Sono stato invitato in quanto direttore del giornale online La Sintesi". "L’invito l’ho ricevuto ma purtroppo sono bloccato qui a Bruxelles", il commento dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare Nato. "Dopo anni in cui mi avevano dimenticato, ieri mi è arrivato l’invito e sì, ho deciso di andarci", ha riferito al Corriere della Sera il generale in pensione Vincenzo Camporini. Tra questi, però, non figura Angelo Bonelli. Il leader di Alleanza Verdi e Sinistra si è sfogato così per il mancato invito: "Io non sono stato invitato e non sarei andato comunque. Mi hanno messo nella black list...".

E il governo? Come confermato da Giorgia Meloni, ci saranno rappresentanti dell'Esecutivo. I due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il 2 luglio come un anno fa saranno presenti. E pure il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ieri si è sbilanciato con un pizzico di ironia: "Se ho tempo andrò volentieri, gli hamburger sono sempre stati buonissimi".