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Angelo Bonelli, l'ultima farneticazione: "Io, nella black-list Usa"

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mercoledì 24 giugno 2026
Angelo Bonelli, l'ultima farneticazione: "Io, nella black-list Usa"

2' di lettura

Più di 2mila inviti sono stati spediti dall'ambasciatore Usa, Tilman Fertitta, per l'Indipendence Day a Villa Taverna, il ricevimento si terrà il prossimo 2 luglio. Si tratta di un evento imperdibile, al quale in tanto non vogliono assolutamente mancare. "Io sarò presente con il mio compagno Alejandro Martinez - ha spiegato Rocco Casalino -. Sono stato invitato in quanto direttore del giornale online La Sintesi". "L’invito l’ho ricevuto ma purtroppo sono bloccato qui a Bruxelles", il commento dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare Nato. "Dopo anni in cui mi avevano dimenticato, ieri mi è arrivato l’invito e sì, ho deciso di andarci", ha riferito al Corriere della Sera il generale in pensione Vincenzo Camporini. Tra questi, però, non figura Angelo Bonelli. Il leader di Alleanza Verdi e Sinistra si è sfogato così per il mancato invito: "Io non sono stato invitato e non sarei andato comunque. Mi hanno messo nella black list...".

E il governo? Come confermato da Giorgia Meloni, ci saranno rappresentanti dell'Esecutivo. I due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il 2 luglio come un anno fa saranno presenti. E pure il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ieri si è sbilanciato con un pizzico di ironia: "Se ho tempo andrò volentieri, gli hamburger sono sempre stati buonissimi".

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Oltre al povero Bonelli, che non è stato invitato, è probabile che anche altri esponenti dell'opposizione mancheranno al grande appuntamento. Giuseppe Conte "non ha ancora sciolto la riserva", come ha spiegato il suo staff. Carlo Calenda "non ha mai partecipato". Matteo Renzi, invece, risponde presente: "Noi di Iv invece ci saremo". E il Pd? L'anno scorso diede buca...

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