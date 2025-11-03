Effetto Halloween Bruxelles esalta le zucche europee

Il presidente americano Donald Trump e la first Lady Melania hanno distribuito, come da tradizione, dolcetti ai bambini mascherati per Halloween. Tra fantasmi e supereroi, alla Casa Bianca è arrivato anche un bambino travestito da Trump e, accanto a lui, una piccola Melania. Cappellino rosso, completo blu e cravatta rossa, il bambino ha battuto il cinque al presidente che si è complimentato con lui per la scelta del costume. La bambina indossava invece un cappotto chiaro, sullo stile di quelli amati da Melania. Il Tycoon - appena rientrato dal suo viaggio in Asia - e la First Lady hanno accolto sorridendo divertiti la piccola coppia. Dopo aver dato loro le caramelle, il presidente americano ha chiesto ai due bambini una foto ricordo con loro.

*** A Teheran molti giovani hanno sfidato il divieto delle autorità religiose contro Halloween, ritrovandosi tra feste private, dj-set e decorazioni a tema fantasmi o zucche. Lo ha scritto il Financial Times, secondo cui alcuni locali avevano in programma persino sedute spiritiche, serate di film horror e tutorial di trucco spettrale, pur sostenendo che i loro eventi «non hanno nulla a che fare con Halloween». Questo per aggirare le disposizioni annunciate all’inizio della settimana dal governo che ha vietato ogni cerimonia o vendita di articoli legati alla festività, considerata «non iraniana e non musulmana», minacciando la chiusura dei locali trasgressori. Tuttavia, diversi esercizi hanno scelto di continuare discretamente le celebrazioni, riducendo le decorazioni e senza far indossare costumi al personale. Halloween negli ultimi anni ha conquistato anche i giovani iraniani, che vedono nella festa un’occasione di svago in un Paese segnato da forte crisi economica e inflazione. Nella tradizione mazdeista esistono festività dei morti come Muktad (Farvardegan in persiano) e Chaharshanbe Suri, ma nessuna oggi ha l’aspetto spaventoso o giocoso della festa celtica di Samhan, il capodanno celtico da cui è nata Halloween.

*** La Direzione generale per l’Agricoltura della Commissione europea ha ricordato su X, in occasione di Halloween, che «zucche, zucchine e zucchette sono coltivate in tutta l’Ue e la loro produzione ha raggiunto i 2,7 milioni di tonnellate nel 2024». Allo stesso tempo, però, nel 2023, i cittadini dell’Unione europea hanno consumato in media 351 grammi di frutta e verdura a persona al giorno il che significa meno dei 400 grammi raccomandati dall’Organizzazione mondiale della Sanita (Oms) e di circa 5 porzioni di frutta e verdura al giorno.