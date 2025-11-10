Le parole choc di Camilla sul cancro di Kate sono un caso

Era il settembre del 2024, quando William e Kate hanno pubblicato un commovente video di famiglia, per raccontare come la principessa del Galles stesse affrontando la diagnosi di cancro. Il video di Kate studiato e diretto da Will Carr aveva commosso il mondo intero ed è stato definito dal guru dell'immagine dei media Mark Borowski come un "momento rivoluzionario". "Sono stati due mesi incredibilmente difficili per tutta la nostra famiglia, ho iniziato ciclo di chemioterapia" queste le parole dela moglie di William che aveva sorpreso tutti con la pubblicazione sui profili social di Kensington Palace del video dove per la prima volta parlava in prima persona della sua malattia.

Nel nuovo libro, The Windsor Legacy: A Royal Dynasty of Secrets, Scandal and Survival, condiviso in esclusiva con il Daily Mail, Robert Jobson ha rivelato delle indiscrezioni sulla regina Camilla in merito ad una battuta spensierata fatta con amici, come commento al video dicendo che era "come una pubblicità di uno shampoo". Sempre come riferisce il Daily Mail, la moglie del Re ha avuto una risposta "ironica" al video di aggiornamento sul cancro di Kate Middleton che, sebbene ben intenzionate le parole di Camilla, potrebbero portare a situazioni complesse negli equilibri familiari.