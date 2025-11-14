Stoccolma, bus si schianta contro la pensilina: morti e feriti

Dramma a Stoccolma, dove un autobus si è schiantato contro una pensilina lungo la Valhallavagen, nel quartiere Ostermalm. Lo ha riferito l'operatore del servizio di soccorso Oscar Davila, precisando che "ci sono feriti sul posto, alcuni in gravi condizioni" e che "diverse persone sono rimaste coinvolte". Secondo il quotidiano Aftonbladet ci sarebbero stati anche diversi morti. L'allarme è stato lanciato alle 15:24. La compagnia di trasporto SL ha definito l'accaduto un "grave incidente" e ha comunicato che non è ancora in grado di fornire informazioni sui danni o sul numero esatto di persone coinvolte. Le cause dello schianto restano per ora sconosciute. L'autista sarebbe stato arrestato e l'incidente è stato classificato come omicidio colposo aggravato, ma la causa dell'incidente è ancora sconosciuta.

Secondo la Regione cinque persone sono rimaste ferite, due delle quali sono state trasportate in ospedale in ambulanza. La polizia ha confermato invece che due persone sono morte nell'incidente. "L'autobus non avrebbe dovuto essere in servizio e a bordo c'era solo l'autista", ha affermato Mathias Haglund, comandante del servizio di soccorso. L'autobus coinvolto nell'incidente appartiene alla compagnia Transdev. "È stato coinvolto uno dei nostri autobus, un mezzo a due piani. Al momento non ho informazioni su come sia successo", ha dichiarato Lovisa Abom, responsabile della comunicazione di Transdev. L'autista è stato arrestato e l'incidente è stato trattato come un caso di omicidio colposo aggravato, ma la causa dell'incidente è ancora sconosciuta. Secondo la portavoce della polizia, Nadya Norton, gli agenti sono sul posto per indagare sull'accaduto. Al momento, la polizia non ritiene che si tratti di un attacco terroristico.