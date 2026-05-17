Libero logo
Sangue a Modena
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Jannik Sinner, gaffe con Mattarella: "Mi metto sempre in situazioni spiacevoli". Come lo chiama

domenica 17 maggio 2026
Jannik Sinner, gaffe con Mattarella: "Mi metto sempre in situazioni spiacevoli". Come lo chiama

2' di lettura

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato la coppa del vincitore del singolare maschile nelle mani di Jannik Sinner dopo aver battuto in finale il norvegese Casper Ruud. E proprio in questa circostanza il campione azzurro ha commesso una "gaffe" che ha fatto sorridere tutti. "Sono sempre molto emozionato quando c'è il Signor Mattarella", esordisce Jannik senza chiamarlo "presidente". E ancora: "In qualche modo riesco sempre a mettermi in situazioni spiacevoli con lui". Il riferimento è a quanto avvenuto in passato, con tanto di polemica. Sinner aveva infatti rinunciato ad andare al Quirinale durante il viaggio di ritorno dalla trasferta vincente di Melbourne. 

Strepitoso-Sinner: vince anche gli Internazionali! È il primo italiano 50 anni dopo Panatta

Jannik Sinner conquista gli Internazionali di Roma, primo italiano a riuscirsi 50 anni dopo la vittoria nel 1976 di...

"Ringrazio il mio team e il mio staff tecnico, che hanno messo il mio corpo nelle condizioni migliori giorno dopo giorno. È un grande onore essere sul palco con Mattarella e sono sempre molto emozionato quando c'è lui al mio fianco, anche se finisco sempre per mettermi in situazioni non piacevoli (ride ndr.) - sono state le parole del numero uno -. È un onore avere Adriano Panatta qui sul palco, ovviamente non posso dire di averlo visto vincere qui, forse nemmeno i miei genitori si erano messi insieme allora (ride ancora, ndr.)".

Jannik Sinner gela tutti in conferenza stampa: "Non riesco a rispondere". Giallo sul malessere

Cosa ha avuto Jannik Sinner? Se lo sono chiesti in tanti, dopo averlo visto in serie difficoltà durante il match ...

E ancora, dopo il successo nella finale degli Internaziomali d'Italia 2026 contro Casper Ruud: "Sono contento di aver riportato il titolo in Italia dopo 50 anni. È stato un giorno storico anche per il doppio, con la prima vittoria di una coppia italiana. L'anno scorso Jasmine Paolini ha vinto singolo e doppio, assieme a Sara Errani: stiamo continuando a dare il nostro meglio davanti al pubblico di casa. Sono state due settimane molto lunghe, con tanta tensione e tanti momenti bellissimi".

tag
sergio mattarella
jannik sinner
internazionali

Trionfo a Roma Strepitoso-Sinner: vince anche gli Internazionali! È il primo italiano 50 anni dopo Panatta

In conferenza stampa Jannik Sinner gela tutti in conferenza stampa: "Non riesco a rispondere". Giallo sul malessere

Lo Stato c'è Sergio Mattarella e Giorgia Meloni visitano i feriti a Modena in ospedale

ti potrebbero interessare

Strepitoso-Sinner: vince anche gli Internazionali! È il primo italiano 50 anni dopo Panatta

Strepitoso-Sinner: vince anche gli Internazionali! È il primo italiano 50 anni dopo Panatta

L'Inter pareggia col Verona: 1 a 1 a San Siro

L'Inter pareggia col Verona: 1 a 1 a San Siro

Jannik Sinner gela tutti in conferenza stampa: "Non riesco a rispondere". Giallo sul malessere

Jannik Sinner gela tutti in conferenza stampa: "Non riesco a rispondere". Giallo sul malessere

Alex Marquez, pauroso incidente a Barcellona: MotoGp col fiato sospeso

Alex Marquez, pauroso incidente a Barcellona: MotoGp col fiato sospeso