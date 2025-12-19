Vladimir Putin, non solo guerra: "Sì, sono innamorato"

Dalla guerra in Ucraina ai rapporti con la Nato e gli Stati Uniti, fino ai temi demografici e a una rivelazione personale: Vladimir Putin ha toccato tutti i dossier centrali nella tradizionale conferenza stampa di fine anno, arrivando anche a confessare di essere innamorato. Il presidente russo ha parlato davanti a un enorme sfondo dal pesantissimo significato simbolico: una mappa della Russia che includeva anche parti del territorio ucraino, un’immagine che ha accompagnato per ore il suo messaggio politico e militare. A sottolinearlo è stata la Bbc, evidenziando che "gli eventi organizzati da Vladimir Putin sono spesso ricchi di simbolismo e questa volta anche l’allestimento trasmette un messaggio senza compromessi all’Ucraina e ai suoi alleati". Secondo l’emittente britannica, Putin "lo ha detto molte volte in passato, e ora anche le immagini lo dicono: il territorio dell’Ucraina è nostro". Sul piano militare, il leader del Cremlino ha rivendicato i progressi delle forze russe sul terreno. L’"iniziativa strategica" in Ucraina è "passata completamente" nelle mani dei militari russi dopo la liberazione della regione di Kursk, ha dichiarato Putin, riferendo che "il nemico si sta ritirando in tutti i settori". Ampio spazio è stato dedicato anche alla possibilità di negoziati. Il presidente russo ha affermato la disponibilità della Russia a negoziare sull’Ucraina basandosi sulle proposte del 2024, ma ha precisato che "la Russia non vede ancora la disponibilità di Kiev a discutere la questione territoriale". Un concetto ribadito poco dopo, riconoscendo che ci sono "alcuni segnali che indicano che" l’Ucraina "sia disponibile a impegnarsi in un qualche tipo di dialogo", ma aggiungendo: "Non vediamo ancora tale disponibilità".

Nel suo intervento, Putin ha accusato Kiev di ostacolare una soluzione diplomatica. L’Ucraina, ha detto, "in sostanza si rifiuta di porre fine a questo conflitto con mezzi pacifici". Al contrario, la Russia "è pronta e vuole porre fine al conflitto" in Ucraina "pacificamente", ma solo "sulla base dei principi che ho delineato l’anno scorso", che prevedono di "affrontare le cause profonde che hanno provocato questo conflitto". Non sono mancate le critiche all’Alleanza atlantica. Putin ha ricordato che Mosca non solo era pronta alla cooperazione con la Nato, ma anche all’adesione: "a un certo punto però ci siamo resi conto che non eravamo i benvenuti" e le preoccupazioni russe sull’espansione a Est "sono state talvolta semplicemente ignorate". "Non chiediamo nulla di strano: ogni Paese può scegliere qualsiasi metodo per la propria difesa, ma questo metodo non deve minacciare la Russia", ha aggiunto. Nel passaggio sui rapporti internazionali, il presidente russo ha elogiato i "seri sforzi di Trump per porre fine a questo conflitto", definendo il presidente degli Stati Uniti "sincero" nel suo tentativo di mettere fine alla guerra. "Dire che rifiutiamo qualcosa o respingiamo qualcosa è inappropriato e infondato", ha affermato Putin, sostenendo che "la palla è interamente nel campo dei nostri cosiddetti oppositori occidentali, del capo del regime di Kiev e dei loro sponsor europei".

