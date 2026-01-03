Libero logo
Attacco al Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Cilia Flores, chi è la moglie di Maduro catturata insieme a lui

sabato 3 gennaio 2026
Cilia Flores, chi è la moglie di Maduro catturata insieme a lui

1' di lettura

Cilia Adela Flores, nata il 15 ottobre 1956 a Tinaquillo, è vista da molti come una figura centrale nella politica venezuelana, spesso descritta come la vera mente strategica del sistema chavista.Avvocatessa di professione, divenne nota per aver difeso Hugo Chávez dopo il tentativo di colpo di Stato del 1992. La sua traiettoria politica è stata intensa: definita da Maduro "Primera Combatiente" (invece di First Lady), in omaggio al suo ruolo nella rivoluzione bolivariana, è stata la prima donna presidente dell'Assemblea Nazionale venezuelana (2006-2011) e ha ricoperto la carica di Procuratrice Generale della Repubblica (2012-2013).

Sposata con Nicolás Maduro dal 2013, poco dopo la sua ascesa alla presidenza, Flores ha tre figli – Walter, Yosser e Yoswal – da un precedente matrimonio con Walter Gavidia. Due nipoti, Efraín Campo Flores e Franqui Flores de Freitas, cresciuti come figli, furono arrestati negli USA nel 2015 per narcotraffico e condannati, per poi essere liberati in uno scambio di prigionieri nel 2022.

Da anni nel mirino statunitense, è stata sanzionata dal Dipartimento del Tesoro per accuse di corruzione e repressione. Dopo oltre un decennio al vertice del potere, Cilia Flores è stata catturata insieme al marito durante un'operazione militare americana a Caracas, ordinata dal presidente Donald Trump.

tag
venezuela

Premier inglese Venezuela, Starmer: "Voglio parlare con Trump per accertare i fatti"

Dopo il raid Usa Venezuela, esuli in Florida esultano per la cattura di Maduro

Raid Usa in Venezuela Raid Usa in Venezuela, Fidanza spegne la sinistra: "Fa sorridere"

ti potrebbero interessare

Crans-Montana, indagati i gestori del locale andato a fuoco: ecco le accuse

Crans-Montana, indagati i gestori del locale andato a fuoco: ecco le accuse

Redazione
Nicolas Maduro, prelevato con la moglie in camera: nella notte...

Nicolas Maduro, prelevato con la moglie in camera: nella notte...

Redazione
Venezuela, le ultime immagini di Maduro prima della cattura: cosa dice

Venezuela, le ultime immagini di Maduro prima della cattura: cosa dice

Venezuela, la squadra speciale che ha catturato Maduro: dov'era

Venezuela, la squadra speciale che ha catturato Maduro: dov'era