Cilia Flores, chi è la moglie di Maduro catturata insieme a lui

Cilia Adela Flores, nata il 15 ottobre 1956 a Tinaquillo, è vista da molti come una figura centrale nella politica venezuelana, spesso descritta come la vera mente strategica del sistema chavista.Avvocatessa di professione, divenne nota per aver difeso Hugo Chávez dopo il tentativo di colpo di Stato del 1992. La sua traiettoria politica è stata intensa: definita da Maduro "Primera Combatiente" (invece di First Lady), in omaggio al suo ruolo nella rivoluzione bolivariana, è stata la prima donna presidente dell'Assemblea Nazionale venezuelana (2006-2011) e ha ricoperto la carica di Procuratrice Generale della Repubblica (2012-2013).

Sposata con Nicolás Maduro dal 2013, poco dopo la sua ascesa alla presidenza, Flores ha tre figli – Walter, Yosser e Yoswal – da un precedente matrimonio con Walter Gavidia. Due nipoti, Efraín Campo Flores e Franqui Flores de Freitas, cresciuti come figli, furono arrestati negli USA nel 2015 per narcotraffico e condannati, per poi essere liberati in uno scambio di prigionieri nel 2022.

Da anni nel mirino statunitense, è stata sanzionata dal Dipartimento del Tesoro per accuse di corruzione e repressione. Dopo oltre un decennio al vertice del potere, Cilia Flores è stata catturata insieme al marito durante un'operazione militare americana a Caracas, ordinata dal presidente Donald Trump.