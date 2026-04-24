Jannik Sinner fa sbroccare Cerundolo in allenamento: che umiliazione...

Giocare contro Jannik Sinner in questo momento della stagione? Praticamente impossibile. Lo sa bene anche Francisco Cerundolo, tra i migliori tennisti sulla terra battuta ma che a Madrid, durante un allenamento contro l’altoatesino, si è ritrovato di fronte un avversario, il 24enne di Sesto Pusteria, semplicemente ingiocabile, anche in allenamento.

I due hanno disputato un set davanti a un pubblico numeroso, con l’argentino che ha ceduto 6-3, ma un punteggio che racconta solo in parte ciò che si è visto in campo. Sinner ha impiegato pochi game per prendere ritmo, poi ha alzato progressivamente l’intensità fino a controllare completamente gli scambi, trovando il break decisivo nel finale. Affrontarlo oggi, insomma, significa reggere un ritmo altissimo da fondo, con pochissimi margini di errore. Capacità che al momento solo Carlos Alcaraz sembra avere.

L’azzurro non ha concesso pause: spinge con continuità, varia quando serve e costringe l’avversario a restare sempre al limite. Una pressione costante che, anche per specialisti come Cerundolo, è diventato difficile da sostenere. Lo dimostra anche un video che riprendere l’argentino lamentarsi col suo staff dopo un colpo contro il 24enne di Sesto Pusteria, che cerca il quinto Masters 1000 di fila — il quarto di stagione — per rompere il record di primo e unico a farlo.

Il primo a vincere quattro Masters 1000 consecutivi era stato Rafael Nadal nel 2013 (Madrid, Roma, Montreal, Cincinnati). Poi Novak Djokovic da Bercy 2014 a Monte Carlo 2015 e ancora il serbo da Shanghai 2015 a Miami 2016. Dopo Indian Wells, Miami e Monte Carlo, Jannik vuole provarci, complice anche l’assenza di Carlos Alcaraz. Oggi pomeriggio, alle 16, la sfida contro il francese Benjamin Bonzi. La preparazione intanto proseguirà con altri test di livello, tra cui quello contro Jakub Mensik, giocatore capace di batterlo a Doha.