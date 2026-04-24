Compra una cassaforte usata per 15 euro? Clamoroso: cosa trova all'interno

Il più classico dei casi di serendipità. Un 57enne tedesco di Trostberg - in Baviera - ha effettuato un piccolo acquisto online con un altro privato, spendendo appena 15 euro. Dalla piccola cassaforte di seconda mano a uso domestico che aveva comprato su un sito di annunci è spuntato fuori un lingotto d'oro da 250 grammi per un valore complessivo tra i 32mila e i 34mila euro visto che il prezzo del metallo prezioso è schizzato alle stelle negli ultimi tempi. Nonostante la botta di fortuna clamorosa, il 57enne ha deciso di compiere un bel gesto: ha contattato la stazione di polizia di Trostberg per raccontare l'accaduto con l'intenzione di restituire il lingotto.

"Invece di festeggiare in silenzio, l'onesto cittadino ha fatto la cosa giusta e ha contattato la stazione di polizia di Trostberg", le parole del 57enne tedesco riferiste dalla stazione della polizia. Dalle indagini si è scoperto che quel lingotto apparteneva al nonno del venditore. Si tratta di un anziano novantenne che si era semplicemente dimenticato del preziosissimo oggetto all'interno della vecchia cassaforte messa in vendita. Non si era accorto di nulla, perché il lingotto era nascosto in uno scompartimento segreto sul lato della cassaforte. Dato che il lingotto non è stato rubato, la Polizia ha deciso di archiviare il caso. E ora l'acquirente e il venditore dovranno accordare su che cosa farne.