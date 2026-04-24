Sondaggio-Mannheimer, FdI sale? Fratoianni la prende male: la sua espressione

Corrado Formigli, il conduttore di Piazzapulita - il programma di approfondimento politico di La7 -, ha presentato come ogni giovedì sera il sondaggio realizzato da Renato Mannheimer. E, come da molti mesi a questa parte, la rilevazione è stata una doccia gelata per la sinistra. Soprattutto a giudicare dalle espressioni facciali di Nicola Fratoianni, ospite della trasmissione nella puntata di giovedì 23 aprile. Fratelli d'Italia, infatti, non solo è in testa. Ma sale anche dello 0,3% rispetto all'ultima rilevazione, assestandosi così al 28,7%.

Restando tra le forze della maggioranza di governo, ecco poi Forza Italia, che cala dello 0,2% e si attesta così all'8,3%. Poi la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio conquista lo 0,2% e raggiunge quota 6,7%. Nel centrosinistra, invece, comanda sempre il Partito democratico. Il partito guidato da Elly Schlein perde però lo 0,3% e si colloca quindi al 22,2%. A seguire il Movimento Cinque Stelle, che ottiene lo 0,1% e si attesta così al 12,4%. Infine, Alleanza Verdi e Sinistra. Fratoianni e Bonelli salgono dello 0,2% e si piazzano quindi al 6,5%.