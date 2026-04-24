Tsitsipas-choc a Madrid, insulta suo padre: "Fott***, str***, bast***"

La crisi infinita di risultati di Stefanos Tsitsipas è interrotta, non la crisi di nervi del greco che appare in caduta libera anche dal punto di vista mentale, oltre che tecnico. Il 27enne che nel momento migliore della sua carriera, nel 2021, è stato numero 3 al mondo ma che oggi è crollato all'80esimo posto del ranking Atp, al primo turno del Caja Magica, il Masters 1000 di Madrid, ha battuto il lucky loser americano Patrick Kypson (numero 90) al tie break al termine di un match molto sofferto.

Tre ore di confronto, non privo di polemiche con l'arbitro Marijana Veljovic. Il papà di Stefanos, Apostolos Tsitsipas, in qualità di allenatore ha spesso lanciato suggerimenti al giocatore dagli spalti, scatenando le ire del direttore di gara che ha punito Tsisipas con un warning. Una condotta reiterata che ha portato la Veljovic a infliggere un punto di penalità al greco.

A partita finita, il colpo di scena. Tsitsipas, dopo aver salutato a rete il rivale americano e sotto la seggiola lo stesso arbitro serbo, il vincitore si è scatenato e rivolgendo insulti irriferibili all'indirizzo delle tribune. Tra lo sconcerto dei tifosi spagnoli presenti, l'obiettivo di Stefanos è proprio il padre. Al suo indirizzo sono volate parole orribili come "St***o", "Vaff***lo", "Fot***ti", "Bas***do". Tutti a voce altissima, ben uditi dai presenti e pure dai telespettatori che seguivano il match da casa.

Per la cronaca, papà Tsitsipas è tornato ad allenare il figlio dallo scorso anno, dopo un rapido divorzio durante il quale Stefanos aveva scelto come coach il grande Goran Ivanisevic. Era finita male, ovviamente.