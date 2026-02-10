Jeffrey Epstein, "sei nomi oscurati": la denuncia che può cambiare tutto

Il caso Epstein riaccende nuovi interrogativi sui nomi rimasti nell’ombra e sulle responsabilità istituzionali. Al centro della polemica vi sono documenti e atti giudiziari che, secondo alcune denunce politiche, sarebbero stati parzialmente oscurati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Due deputati americani Ro Khanna e Thomas Massie hanno presentato una denuncia formale sostenendo che il Dipartimento di Giustizia avrebbe censurato almeno sei nomi maschili all’interno di documenti collegati all’indagine su Jeffrey Epstein. Nomi che, secondo i firmatari della denuncia, sarebbero stati rimossi per “ragioni di opportunità” e non per reali necessità di tutela legale. Il sospetto è che si tratti di figure di alto profilo, potenzialmente in grado di creare imbarazzo politico o diplomatico, uno dei sei uomini, secondo quanto dichiarato dal deputato Massie, ricoprirebbe una posizione importante all’interno di un governo straniero.