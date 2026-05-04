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Cipriani, "un mare di m***da su Nicole Minetti. Qui non è un Paese delle banane, cosa faremo ora"

lunedì 4 maggio 2026
Cipriani, "un mare di m***da su Nicole Minetti. Qui non è un Paese delle banane, cosa faremo ora"

2' di lettura

"Ci abbiamo messo quasi quattro anni, per rispettare la procedura: giudici, assistenti sociali, psicologi... L'Uruguay non è un Paese delle banane, è un posto serio dove vengono fatte le cose seriamente". Così Gianluca Cipriani, il compagno di Nicole Minetti, spiega in una intervista al Corriere della Sera i dettagli dell'adozione che ha poi portato alla discussa grazia concessa dal Colle alla ex consigliera regionale lombarda.

Questa bufera, dice, "ha distrutto Nicole". E aggiunge che "dall'Italia, le è stato davvero gettato addosso un mare di m***da. Notizie false", "tutte. A partire dall'adozione, che definiscono illegale". Per Cipriani non si tratta di polemiche ma di "bassezze". E fa sapere che "bisognerà trarre delle conclusioni e agire, quando le cose si saranno calmate. Chiederemo i danni".

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L'imprenditore spiega che il bambino "doveva essere monitorato personalmente da" Minetti "se avesse avuto l'affidamento in prova, non sarebbe potuta andare all'estero, né stare con suo figlio". E parla di "atto d'amore" da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "che ha capito benissimo la situazione e, per questo, ha concesso la grazia".

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La coppia adotterà ancora: "Certo, ci mancherebbe. Subito. Anzi, io e Nicole stiamo pensando d'adottare un altro bambino, sempre qui in Uruguay". Quanto al 'Gin Tonic', lo yacht di proprietà di Cipriani, "è una casa normalissima, dove ricevo ospiti da trent'anni". Sulle feste: "Le foto" su Instagram "in cui son tutti vestiti in bianco, sono immagini d'un normale Capodanno". L'imprenditore smentisce, inoltre, che il ministro della Giustizia Carlo Nordio sia amico suo e del padre: "Non è vero. E non è neanche stato a casa mia".

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Altro retroscena velenoso: il presunto prestito ricevuto da Jeffrey Epstein: "Non mi ha mai fatto un finanziamento. Mai. Voleva investire in un nostro locale, vent'anni fa a Londra - racconta Cipriani - ma non se ne fece niente". E aggiunge: "Anche quella è una grandissima balla". 

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