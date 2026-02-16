Svizzera, deraglia un treno: circa 80 feriti. La sconcertante causa dell'incidente

Dopo il rogo di Capodanno a Crans-Montana, altri momenti di terrore in Svizzerra: un treno è deragliato stamani nei pressi della frazione vallesana di Goppenstein. L'incidente ferroviario è avvenuto attorno alle 7, stando a quanto comunicato dalla polizia cantonale sulla piattaforma X. Le autorità temono la presenza di feriti. Un timore purtroppo confermato: sarebbero infatti circa 80 i passeggeri che hanno riportato conseguenze fisiche di varia entità a causa dell'incidente.

L'intervento dei soccorsi è attualmente in corso, precisa la polizia vallesana, che non fornisce ulteriori dettagli, ma intende comunicare maggiori informazioni sull'incidente in un secondo momento.

Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe la caduta di una valanga la causa del deragliamento avvenuto nel tratto ferroviario tra Goppenstein e Briga, nel Cantone svizzero del Vallese, in cui sono rimaste ferite alcune persone. Lo riferisce la società Ferrovie federali svizzere (Ffs), precisando che l'interruzione della linea Frutigen - Brig si protrarrà almeno fino a domani.