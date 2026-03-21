Lugano, scandalo a luci rosse: "orgia nella sauna", chi hanno beccato

Beccati a fare un'orgia in una sauna. Non è la trama (banale) di un film a luci rosse, ma la piccantissima storiaccia che sta facendo chiacchierare la sonnacchiosa Lugano, nel Canton Ticino. La notizia che sta facendo il giro della Svizzera italiana arriva dalla Piscina coperta della cittadina a una manciata di chilometri da Como e Varese. Secondo quanto riportato dal sito locale Tio.ch, "cinque persone" sono stare sorprese dal bagnino a compiere "atti osceni" all'interno del bagno turco che si trova nel seminterrato della struttura pubblica, accessibile pagando un biglietto.

Un tranquillo, caldissimo pomeriggio di gennaio, e non certo per le condizioni meteo né per i carboni ardenti. A fregare i focosi amanti (occasionali?) la fatale distrazione di uno dei cinque, che per sbaglio e forse nella foga del momento ha schiacciato per sbaglio il pulsante della richiesta di soccorso, presente nel caso qualcuno si senta male all'interno della sauna. Le cronache ticinesi parlano di "insospettabili", beccati in flagrante dal personale subito accorso nel seminterrato.

Interrotti nel loro vietatissimo menage di gruppo, i cinque malcapitati sono stati fatti subito identificati e fatti allontanare dagli agenti della Polizia Città di Lugano, intervenuti all'esterno della struttura dopo la segnalazione dei responsabili.

Tra le opzioni sul tavolo, si legge sul sito, "è stata adottata quella per noi più diretta: la diffida. In questo modo vietiamo l'accesso alle strutture balneari comunali alle persone identificate», un allontanamento «a tempo indeterminato» dato che i fatti si configurano più come «atti osceni in luogo pubblico», senza il coinvolgimento di terzi".