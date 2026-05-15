Jannik Sinner, parole senza precedenti: "Non pensavo di arrivare a questo livello"

Fatto 31, facciamo 32. Tocca a Jannik Sinner riscrivere non soltanto i record, ma perfino i modi di dire. E poco importa se l’origine della celebre espressione venga fatta risalire a Papa Leone X che, nel 1517, dopo aver nominato trenta cardinali e resosi conto di aver lasciato fuori un prelato di grande stima, decise di aggiungerne un altro pronunciando quel celebre “tanto vale fare trentuno”. Sinner va oltre, arriva a 32 e lo fa al Foro Italico, superando Novak Djokovic in uno di quei primati che sembravano scolpiti nella pietra. Trentadue vittorie consecutive nei Masters 1000: nessuno come lui. L’azzurro batte Andrey Rublev 6-2 6-4 e vola in semifinale, dove già stasera tornerà in campo alle 19 (diretta Sky e TV8). Sarebbe un errore, però, fermarsi al punteggio, perché il match è stato molto più duro e complicato di quanto racconti il tabellino. Rublev non è in campo a fare da sparring, ma anche lui, come spesso accade agli avversari di Sinner, perde subito il servizio in apertura.

Jannik Sinner, la confessione di Boris Becker: "Perché ho rifiutato di allenarlo" "Jannik Sinner a Roma sta andando bene ma il match che più conta è sempre quello successivo. L’...

Il caldo rallenta il ritmo dell’azzurro, meno brillante del solito e inevitabilmente appesantito da una striscia di vittorie che continua ad allungarsi. Rublev allora prova ad alzare l’intensità degli scambi, spinge forte con il dritto e per larghi tratti riesce anche a mettere in difficoltà il numero uno del mondo. Eppure, anche quando non è al massimo, Sinner dà sempre la sensazione di avere il controllo della situazione. Sul 2-1 del primo set concede la terza palla break di tutto il torneo, cancellandola con un dritto in contropiede da campione assoluto, poi accelera improvvisamente e chiude il parziale 6-2 in appena 38 minuti. La vera difficoltà arriva però nel secondo set. Sul 4-2 l’azzurro sembra avere ormai il match in mano, ma improvvisamente qualcosa cambia. Sinner perde il servizio, si tocca la coscia sinistra, rallenta vistosamente tra un punto e l’altro. Il settimo game lo gioca in preda alla stanchezza. Rublev intravede uno spiraglio. Al cambio di campo Jannik beve moltissimo, cerca ossigeno, raccoglie energie. Sa che il traguardo è vicino ma sa anche che serve ancora uno sforzo. Quando va a servire sul 5-3 parte 40-0, poi però si fa riprendere fino al 40-40. È il momento più delicato della partita. La sua panchina si alza in piedi per incitarlo, il Foro si stringe attorno al suo numero uno e Sinner ritrova improvvisamente lucidità. Tiene il servizio, poi torna a battere per il match e mette dentro quattro prime consecutive. Game over per il russo.

Anna Kalinskaya, una disastrosa foto a Roma: perché fa il giro del mondo Vacanze romane. E non solo. Anna Kaliskaya si sta godendo la Capitale. E nel frattempo sta disputando gli Internazionali...