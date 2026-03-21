Iran, missili contro la base Diego Garcia nell'oceano Indiano. "Significa che Parigi e Londra sono obiettivi possibili"

L'Iran ha lanciato missili balistici a medio raggio contro Diego Garcia, la base militare congiunta di Stati Uniti e Regno Unito. Lo riporta la Cnn citando un funzionario americano secondo cui Teheran ha lanciato ieri due missili contro la base situata nell'Oceano Indiano, a circa 3.810 chilometri dalla costa iraniana, ma nessuno dei due ha colpito l'obiettivo.

L'operazione militare fallita segna comunque un momento di svolta nel conflitto. Uno dei missili ha avuto un guasto in volo mentre una nave da guerra americana ha lanciato un missile per intercettare il secondo, secondo due dei funzionari. Dal Pentagono nessun commento. Situata su un'isola isolata dell'arcipelago delle Chagos, un territorio britannico, Diego Garcia è una delle due basi che il Regno Unito ha permesso agli Stati Uniti di utilizzare per "operazioni difensive specifiche contro l'Iran". Si tratta di una base strategica per gli Stati Uniti, che vi stazionano in particolare sottomarini nucleari, bombardieri e cacciatorpediniere. Nel 2025 il Regno Unito ha firmato un accordo per cedere l'arcipelago delle Chagos all'isola Mauritius, pur conservando un contratto di locazione di 99 anni su Diego Garcia al fine di mantenere la base.

Secondo l'analisi di Nawaf M. Al-Thani, ex portavoce ufficiale e direttore delle comunicazioni strategiche (Stratcom) presso il Ministero della Difesa del Qatar, scrittore e docente di relazioni internazionali e difesa, "se il resoconto sull'attacco a Diego Garcia è accurato, allora una delle ipotesi fondamentali sul programma missilistico iraniano è appena crollata. Per anni - scrive - il limite massimo accettato era di circa 2.000 chilometri. Un missile balistico che raggiunge Diego Garcia suggerisce una gittata di circa 4.000 chilometri, il che lo sposta dalla categoria a medio raggio a quella a raggio intermedio (IRBM). Si tratta di un salto strategico. La vera notizia - spiega Al-Thani- non è se il missile sia stato intercettato. E' che l'Iran potrebbe aver dimostrato una gittata ben oltre quella che gran parte del mondo credeva possedesse".

Avere missili con una capacità di 4.000 chilometri, spiega ancora l'esperto qatariota, "cambia la mappa. Le principali capitali europee iniziano a entrare nel dibattito. Parigi entra nel raggio d'azione. Londra si avvicina molto di più al limite della vulnerabilità a seconda del punto di lancio e del carico utile. Ciò significherebbe che la minaccia missilistica non è più limitata al Golfo, a Israele o ad alcune parti dell'Asia meridionale. Significherebbe che il raggio di deterrenza, difesa e paura si è ampliato drasticamente. Se confermato - conclude - Diego Garcia non era solo un obiettivo, era un messaggio".