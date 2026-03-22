Iran, la guerra nel Golfo in diretta. Trump: "Riaprite Hormuz entro 48 ore o colpiremo le centrali elettriche"

La guerra in Iran sta diventando sempre più la guerra per lo stretto di Hormuz, snodo cruciale per i traffici commerciali mondiali e per l'approvigionamento energetico. Il presidente americano Donald Trump ha chiesto a Teheran di riaprire lo stretto entro 48 ore, "oppure colpiremo le centrali elettriche". Il regime iraniano ha lanciato una contro-minaccia: "Attaccheremo i siti energetici" nel Medio Oriente. Di seguito, le principali notizie della giornata in diretta:

Trump: "Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche" - Il presidente americano Donald Trump ha minacciato di "colpire e distruggere" le centrali elettriche iraniane se Teheran non riaprirà lo Stretto di Hormuz entro 48 ore. "Se l'Iran non APRE COMPLETAMENTE, SENZA MINACCE, lo Stretto di Hormuz, entro 48 ORE da questo preciso momento, gli Stati Uniti colpiranno e distruggeranno le loro varie CENTRALI ELETTRICHE, A COMINCIARE DA QUELLA PIÙ GRANDE!", ha scritto Trump in un post pubblicato su Truth Social nella serata di sabato.

Teheran pronta ad "attaccare i siti energetici" - Le forze armate iraniane hanno annunciato che, se gli americani colpiranno le infrastrutture energetiche e di approvvigionamento di carburante della Repubblica islamica, "tutte le infrastrutture energetiche appartenenti agli Stati Uniti nella regione saranno attaccate". Così le forze armate di Teheran hanno risposto all'ultimatum del presidente statunitense Donald Trump sullo Stretto di Hormuz. I militari iraniani hanno inoltre minacciato di attaccare le infrastrutture informatiche e gli impianti di desalinizzazione.

"Un morto in Israele dopo attacco con missili anticarro da Hezbollah" - Una persona è rimasta uccisa in un presunto attacco con un missile anticarro nella località di confine settentrionale di Misgav Am. Lo riportano i media israeliani, aggiungendo che le Forze di Difesa stanno indagando su un presunto attacco di Hezbollah proveniente dal Libano. Channel 12 scrive che l'uomo era rimasto intrappolato nel suo veicolo, nella località dell'Alta Galilea, a seguito di un attacco anticarro. Secondo l'emittente israeliana si tratta del terzo attacco in un'ora, in precedenza, gli allarmi erano scattati nel centro, nelle pianure, a Sharon, nell'area di Gerusalemme e nel Sud.

Tokyo invierebbe soldati per sminare Hormuz dopo tregua - Il Giappone è disposto a inviare truppe per lo sminamento dello Stretto di Hormuz una volta che saranno cessate le ostilità tra Usa, Israele e Iran. Lo ha dichiarato a Fuji Tv il ministro degli Esteri nipponico, Toshimitsu Motegi. "Se le mine costituiscono un ostacolo [per la navigazione], la possibilità dovrà essere considerata", ha spiegato Motegi.

Elicottero Qatar precipita "per un guasto tecnico" - Un elicottero del Qatar e' precipitato in mare a causa di un guasto tecnico durante una "missione di routine". Lo ha reso noto il Ministero della Difesa del Qatar, aggiungendo che le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri.