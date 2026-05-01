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Sinner, trionfa e vola in finale a Madrid: il colpo con cui fa fuori Fils

venerdì 1 maggio 2026
Sinner, trionfa e vola in finale a Madrid: il colpo con cui fa fuori Fils

2' di lettura

Jannik Sinner è il primo finalista del Mutua Madrid Open 2026. Il n.1 al mondo ha sconfitto col punteggio di 6-2 6-4 Arthur Fils (n.25 e n.21 del seeding) raggiungendo così la prima finale in carriera sulla terra rossa della Caja Magica. A 24 anni, l’azzurro è così il più giovane di sempre a qualificarsi ad almeno una finale di tutti i tornei Masters 1000. Come lui ci sono riusciti – anche se in età più avanzata – solo Novak Djokovic (25 anni), Rafael Nadal (27) e Roger Federer (30).

Con questa vittoria, la 350esima della sua carriera nel circuito maggiore, sale a 22 la striscia di match consecutivi vinti da Sinner. Sono 27 se si contano solamente i Masters 1000, considerando che l’ultima sconfitta risale al torneo di Shanghai dello scorso anno. Solo Nadal e Djokovic avevano disputato almeno cinque finali consecutive in questa categoria di tornei, e solo lo spagnolo (2011) e Federer (2006) avevano raggiunto la finale nei primi quattro “1000” di una stagione. Di loro due, però, nessuno è mai riuscito a vincerli tutti e quattro nello stesso anno, quindi Sinner può puntare ad un’impresa mai riuscita prima nella storia. Per farcela, domenica, dovrà battere il vincente della seconda semifinale, uno tra Alexander Zverev (n.3 e n.2 del seeding) ed Alexander Blockx (n.69).

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