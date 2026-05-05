Iran, la guerra nel Golfo in diretta: fuoco su due cacciatorpediniere Usa, "attacco respinto"

"Se il cessate il fuoco è finito? Non posso dirtelo. Se rispondessi a questa domanda diresti solo che quest'uomo non è abbastanza intelligente per essere il presidente degli Stati Uniti d'America". Così il presidente americano Donald Trump, intervistato al The Hugh Hewitt Show, ha commentato la crisi in Iran sullo stretto di Hormuz. Gli iraniani, ha aggiunto parlando con Fox News, "saranno spazzati via dalla faccia della Terra" qualora navi statunitensi verranno prese di mira nello Stretto. "Gli Stati Uniti dispongono di basi in tutto il mondo. Sono in corso preparativi, tutte queste basi sono ben equipaggiate e pronte all'uso e, se sarà necessario, le utilizzerò". Di seguito le principali notizie di giornata:

Hormuz, "due navi militari Usa hanno respinto attacchi iraniani - Due cacciatorpediniere della Marina statunitense hanno attraversato lo Stretto di Hormuz e sono entrati nel Golfo persico dopo avere affrontato un attacco iraniano con piccole imbarcazioni, missili e droni. Lo hanno riferito funzionari della Difesa Usa alla Cbs, fornendo dettagli sulla vicenda che presenta ancora contorni poco chiari. Secondo le fonti, la USS Truxtun e la USS Mason, sostenute da elicotteri Apache e altri velivoli, sono state esposte a una serie di minacce coordinate durante il passaggio. L'Iran avrebbe lanciato contro le unità americane piccole imbarcazioni, missili e droni in quello che i funzionari hanno descritto come un attacco prolungato. Nonostante l'intensità dell'azione, nessuna delle due navi statunitensi è stata colpita. I funzionari militari hanno spiegato che le misure difensive, rafforzate dal supporto aereo, hanno intercettato o dissuaso ogni minaccia in arrivo e che nessun proiettile lanciato ha raggiunto le navi.

Teheran smentisce il transito della Maersk - L'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha smentito l'annuncio della compagnia marittima danese Maersk, secondo cui una delle sue navi battente bandiera Usa avrebbe attraversato lo Stretto di HORMUZ sotto scorta americana. Secondo la Tasnim, "le notizie non sono accurate. Nessun sito affidabile di monitoraggio marittimo ha pubblicato la notizia e Maersk non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale a conferma del transito". La Alliance Fairfax è rimasta bloccata nel Golfo allo scoppio della guerra lo scorso 28 febbraio.

Araghchi: "Gi Usa non tornino nel pantano. Project Freedom in un vicolo cieco" - "Gli eventi nello Stretto di Hormuz dimostrano chiaramente che non esiste una soluzione militare a una crisi politica". Lo scrive sul suo profilo X il ministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi. "Mentre i colloqui procedono grazie al generoso impegno del Pakistan, gli Stati Uniti dovrebbero stare in guardia dal rischio di essere trascinati nuovamente in un pantano da chi nutre loro ostilità. Lo stesso vale per gli Emirati Arabi Uniti", scrive ancora Araghchi concludendo. Il Project freedom, ha scritto, "è un'operazione in un vicolo cieco"

Il capitano Kapoor: "Fermi da più di 2 mesi a Hormuz" - "La cosa peggiore di queste settimane assurde è l’incertezza", racconta il capitano Raman Kapoor al telefono via WhatsApp, grazie a un satellitare che li tiene connessi alla terraferma. Nel colloquio scritto con il Corriere della Sera, spiega: "Non sappiamo quando riusciremo a lasciare questo posto, ma finché la situazione non sarà davvero sicura, la nostra compagnia non ci darà l’ok per partire, e ha ragione". Sono due mesi e sei giorni che è bloccato a Hormuz, una volta al mese una piccola barca arriva sotto bordo con acqua, cibo, medicine e tutto ciò che serve per sopravvivere "in questa sospensione che assomiglia sempre di più a un esilio senza senso". Dice ancora Kapoor: "Non abbiamo mai avuto così tanta paura. Abbiamo visto centinaia di missili passarci sopra la testa. Abbiamo assistito ad attacchi contro navi anche vicine alla nostra".

La nave Maersk attraversa Hormuz "sotto scorta Usa"- La compagnia danese per il trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi, la Alliance Fairfax, ha attraversato lo Stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. La nave, battente bandiera statunitense, era bloccata nel Golfo dallo scoppio della guerra lo scorso 28 febbraio. "La nave ha lasciato il Golfo Persico scortata da mezzi militari statunitensi" il 4 maggio, ha dichiarato la Maersk in un comunicato. "Il transito si è concluso senza incidenti e tutti i membri dell'equipaggio sono sani e salvi", prosegue la nota.

Cinque civili morti per il fuoco Usa contro imbarcazioni a Hormuz - Cinque persone sarebbero morte dopo che militari statunitensi hanno aperto il fuoco contro due imbarcazioni civili, scambiate per motoscafi del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane. Lo ha affermato l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, citando una fonte militare. Il capo del Comando centrale degli Stati uniti (Centcom) Brad Cooper, aveva affermato in precedenza che sei piccole imbarcazioni, su un totale compreso tra 20 e 40 dispiegate dall'Iran per molestare navi mercantili nello Stretto di Hormuz, erano state ieri "eliminate".