Ted Turner, addio al gigante fondatore della Cnn. Trump: "Era devastato, l'hanno fatta diventare woke"

Non c'era solo la Cnn tra le imprese realizzate da Turner, vero e proprio maverick dei media Usa e rivoluzionario dell'informazione televisiva. Il miliardario, nato in Ohio ma simbolo della sua città di adozione, Atlanta, possedeva squadre sportive professionistiche, difese la Coppa America di vela nel 1977 e donò la straordinaria cifra di 1 miliardo di dollari a enti di beneficenza delle Nazioni Unite. Si sposò tre volte - la più celebre delle quali con l'attrice Jane Fonda - e si guadagnò i soprannomi di Captain Outrageous (Capitan Sfrontatezza) e The Mouth of the South (La Bocca del Sud).

Turner, morto oggi a 87 anni, "ha fondato la Cnn, l'ha venduta, ed è stato personalmente devastato dall'affare perché la nuova proprietà l'ha distrutta ", ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti, affermando che l'emittente statunitense "è diventata woke , e tutto ciò che non rappresenta affatto lui". "Forse i nuovi acquirenti, persone meravigliose, saranno in grado di riportarla alla sua precedente credibilità e gloria", ha concluso il presidente.

"Uno dei grandi di tutti i tempi, è appena morto. E' stato un amico". Ted Turner , mitico fondatore della Cnn , viene ricordato così da Donald Trump , ed è un misto di commozione vera e critica politica a chi l'ha seguito. "Ogni volta che avevo bisogno di lui, c'era, sempre disposto a lottare per una buona causa".

Una volta, ricorda l'Associated Press, si vantò dicendo: "Se solo avessi un po' di umiltà, sarei perfetto". Negli ultimi anni la sua attività fu rallentata dalla demenza a corpi di Lewy. Ormai da tempo ritiratosi dal settore televisivo, si concentrò sulla filantropia e sulla gestione dei suoi oltre due milioni di acri di proprietà, che includevano la più grande mandria di bisonti del Paese. La sua personalità esuberante finiva talvolta per mettere in ombra un acume imprenditoriale determinato e incline al rischio. Quando, nel 1996, vendette la sua Turner Broadcasting System alla Time Warner Inc. in quella che fu una mega-operazione mediatica, Turner aveva trasformato l'azienda di cartelloni pubblicitari del defunto padre in un conglomerato globale che comprendeva sette importanti reti via cavo, tre squadre sportive professionistiche e due celebri studi cinematografici. Il traguardo più significativo di Turner fu la creazione della Cnn, la prima rete televisiva all news attiva 24 ore su 24, nel 1980. In un'epoca in cui le notizie sono istantaneamente disponibili a portata di mano di chiunque, è difficile ricordare che l'idea di lasciare ai consumatori la libertà di decidere quando informarsi su ciò che accade nel mondo fosse, un tempo, rivoluzionaria.

In parte, a fare da catalizzatore fu proprio la frustrazione personale di Turner nei confronti dei notiziari televisivi. Spesso lavorava oltre le 20, orario in cui i telegiornali serali della Abc, della Cbs e della Nbc erano già terminati; di contro, si trovava già a letto quando le emittenti locali trasmettevano i propri notiziari alle 23. Decise di correre un rischio avviando un'impresa che, agli albori della televisione via cavo, veniva talvolta derisa con il soprannome di "Chicken Noodle Network" (la "rete della zuppa di pollo"); in quel periodo, viveva in un appartamento situato proprio sopra la sede della rete ad Atlanta. "Sapevo che avrei dovuto colpire duro e muovermi con incredibile rapidità, ed è esattamente ciò che facemmo: muoverci così in fretta da non lasciare alle grandi reti generaliste il tempo di reagire, poiché, in realtà, avrebbero dovuto essere loro a realizzare un progetto del genere, non io. Ma a loro mancava l'immaginazione", ricordò Turner in un'intervista rilasciata nel 2016 all'Academy of Achievement.

Il momento di svolta per la Cnn arrivò durante la Guerra del Golfo contro l'Iraq, nel 1991. La maggior parte dei giornalisti televisivi era fuggita da Baghdad, avvertita dell'imminenza di un attacco americano. La Cnn, invece, rimase sul posto, immortalando immagini di forte impatto dello scoppio del conflitto: le scie luminose della contraerea che solcavano il cielo e i corrispondenti che sussultavano, scossi dalle onde d'urto delle bombe.

A Turner era stato promesso un ruolo continuativo all'interno della Cnn anche dopo la cessione della sua società alla Time Warner - un'operazione conclusasi con uno scambio azionario valutato 7,3 miliardi di dollari - ma, con suo grande rammarico, venne progressivamente estromesso. "Ho commesso un errore. L'errore che ho commesso è stato perdere il controllo dell'azienda", dichiarò in seguito. Quello stesso anno, il 1996, vide la nascita del Fox News Channel e l'ascesa di un nuovo magnate dominante nel settore delle notizie via cavo: Rupert Murdoch. L'opinione politica divenne il tratto distintivo e la merce di scambio di reti come Fox News e Msnbc. Sebbene la Cnn abbia costruito un'organizzazione giornalistica di portata mondiale - dimostratasi particolarmente forte sul fronte online - ancora oggi si trova a dover fare i conti con un calo dell'interesse del pubblico verso i notiziari televisivi dal taglio più strettamente informativo e imparziale.