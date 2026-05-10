Jayme Stephen, il dramma: calpesta un biscotto per cani e le amputano una gamba

Una storia drammatica, ai limiti dell'inverosimile, ma tremendamente vera: quella di una donna che inavvertitamente calpesta un biscotto per cani e finisce con l'avere una gamba amputata. È accaduto a Jayme Stephen, 39 anni, scozzese di New Pitsligo, diabetica fin dall'età di sette anni. A raccontare il suo calvario è stata lei stessa alla Bbc.

Tutto è iniziato nell'ottobre del 2024, quando Jayme ha notato un livido sotto il piede, il tutto dopo aver pestato alcune crocchette per cani. Nel giro di pochi giorni la situazione è precipitata: dolori lancinanti, il piede gonfiato fino a triplicare le dimensioni normali e una grave infezione che si stava rapidamente diffondendo nel corpo. Trasportata d'urgenza all'Aberdeen Royal Infirmary, i medici hanno scoperto che la donna era affetta da sepsi.

Nel tentativo di salvarle la vita, i chirurghi sono intervenuti tre volte in appena cinque giorni. In un primo momento è stato rimosso il tessuto necrotico del piede per capire l'entità dei danni. Un secondo intervento ha poi rivelato che gran parte dei nervi era ormai compromessa.

Jayme ha ricordato con tormento quanto le è accaduto: "Quando mi hanno portato per la prima volta in sala operatoria, non sapevano cosa sarebbe successo e nemmeno io. Ma la seconda volta che mi sono ripresa e mi hanno spiegato la situazione, ho capito che avrei perso la gamba. Prima che il chirurgo potesse parlare, gli ho detto: "Mi taglierai la gamba, vero?", e lui ha risposto: "Sì...".

La donna ha spiegato che il diabete le aveva già provocato negli anni una progressiva perdita di sensibilità alle gambe, eppure mai conseguenze tanto devastanti. "Ero in una situazione così grave a causa della mia ansia, che desideravo solo che il mondo mi inghiottisse. Sono arrivato al punto in cui non riuscivo più ad alzarmi dal letto", conclude Jaymer Stephen il suo drammatico racconto.