Diabete, come colpisce anche le strutture-chiave del cervello

Quando si parla di diabete, si pensa immediatamente alla glicemia, all’insulina e alla dieta. Ma questa malattia può avere effetti anche sulla mente. Non solo una questione di gestione quotidiana o di stress: esiste un legame biologico tra diabete e cervello che la ricerca sta iniziando a chiarire sempre meglio. A fare luce su questo rapporto è uno studio condotto dall’IRCCS Neuromed insieme alla Sapienza Università di Roma, pubblicato sulla rivista Neurobiology of Disease. I ricercatori hanno analizzato, in modelli animali, come il diabete influenzi alcune strutture chiave del cervello, aprendo nuovi scenari sulla relazione tra questa patologia e i disturbi psichici.
Al centro dello studio ci sono le cosiddette reti perineuronali, una sorta di impalcatura microscopica che avvolge i neuroni e aiuta a stabilizzare le connessioni tra di loro. Queste reti sono fondamentali per il corretto funzionamento del cervello: permettono ai circuiti neurali di mantenere equilibrio e precisione nel tempo. Secondo i risultati della ricerca, il diabete può alterare queste strutture, rendendole meno efficienti. Quando le reti perineuronali si danneggiano, le connessioni tra i neuroni diventano più instabili, con possibili ripercussioni sul comportamento e sull’equilibrio emotivo.
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Questo meccanismo potrebbe spiegare perché chi soffre di diabete ha una maggiore probabilità di sviluppare disturbi come ansia, depressione o difficoltà cognitive. Non si tratta quindi solo di una reazione psicologica alla malattia, ma di un effetto diretto sul sistema nervoso centrale.In altre parole, il diabete non agisce solo sul corpo, ma può modificare anche il modo in cui il cervello funziona e comunica. Lo studio quindi rappresenta un passo importante perché sposta l’attenzione su un aspetto spesso sottovalutato: la dimensione neurologica del diabete. Comprendere come la malattia influisce sulle strutture cerebrali potrebbe aprire la strada a nuove terapie, non solo per controllare la glicemia, ma anche per proteggere il cervello.
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Per chi vive con il diabete, questa ricerca è un invito a considerare la salute in modo più completo. Prestare attenzione ai segnali della mente, come cambiamenti dell’umore, difficoltà di concentrazione o aumento dell’ansia è importante tanto quanto monitorare i valori glicemici. Il messaggio è chiaro: corpo e cervello sono strettamente collegati. E prendersi cura del diabete significa anche proteggere il proprio equilibrio mentale. La scienza continua a indagare questo legame, ma una cosa è certa: comprendere meglio come il diabete agisce sul cervello può fare la differenza nella qualità della vita di milioni di persone.