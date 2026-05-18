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Flotilla, c'è anche la sorella della presidente irlandese tra gli arrestati dall'Idf

lunedì 18 maggio 2026
Flotilla, c'è anche la sorella della presidente irlandese tra gli arrestati dall'Idf

1' di lettura

La dottoressa Margaret Connolly, sorella della presidente irlandese Catherine Connolly, è una delle almeno sei persone, su un totale di 15 partecipanti irlandesi alla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, che sono state arrestate dall'esercito di Israele, secondo quanto affermano gli organizzatori.

La flottiglia ha pubblicato video di Margaret e di altre cinque persone, che sembrano essere stati registrati prima del loro arresto. Nel video pubblicato sul sito web della Global Flotilla, la donna dichiara: "Se state guardando questo video, significa che sono stata rapita dalla mia imbarcazione nella flottiglia dalle forze di occupazione israeliane e ora sono detenuta illegalmente in una prigione israeliana. Sono davvero orgoglioso di partecipare a questa flottiglia: è la più grande mai realizzata". Lo riporta Al Jazeera.

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Intanto stanno proseguendo gli scioperi e i cortei pro-Flotilla dopo l'abbordaggio delle imbarcazioni al largo di Cipro da parte di unità israeliane. "Da circa un'ora e mezza si sono avvicinate quattro navi militari dell'esercito della Marina israeliana con almeno sei mezzi veloci e hanno iniziato a circondare le barche. Di sicuro sono state già intercettate due delle otto barche che battono bandiera italiana e sono già stati presi alcuni dei 35 italiani che sono a bordo, almeno 7 o 8", ha detto Maria Elena Delia, portavoce per l'Italia di Global Sumud Flotilla, nel corso della manifestazione indetta da Usb in corso a Roma nei pressi della stazione Termini.

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