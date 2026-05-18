Flotilla, c'è anche la sorella della presidente irlandese tra gli arrestati dall'Idf

La flottiglia ha pubblicato video di Margaret e di altre cinque persone, che sembrano essere stati registrati prima del loro arresto. Nel video pubblicato sul sito web della Global Flotilla, la donna dichiara: "Se state guardando questo video, significa che sono stata rapita dalla mia imbarcazione nella flottiglia dalle forze di occupazione israeliane e ora sono detenuta illegalmente in una prigione israeliana. Sono davvero orgoglioso di partecipare a questa flottiglia: è la più grande mai realizzata". Lo riporta Al Jazeera.

Intanto stanno proseguendo gli scioperi e i cortei pro-Flotilla dopo l'abbordaggio delle imbarcazioni al largo di Cipro da parte di unità israeliane. "Da circa un'ora e mezza si sono avvicinate quattro navi militari dell'esercito della Marina israeliana con almeno sei mezzi veloci e hanno iniziato a circondare le barche. Di sicuro sono state già intercettate due delle otto barche che battono bandiera italiana e sono già stati presi alcuni dei 35 italiani che sono a bordo, almeno 7 o 8", ha detto Maria Elena Delia, portavoce per l'Italia di Global Sumud Flotilla, nel corso della manifestazione indetta da Usb in corso a Roma nei pressi della stazione Termini.