Flotilla, circo grillino: il deputato Carotenuto sale a bordo

"Oggi riparte la Flotilla, da Marmaris, per l'ultima tappa verso Gaza", "senza nessuna protezione istituzionale se non quella di un nostro collega del M5s, Dario Carotenuto, che oggi si è unito alla missione umanitaria. A lui e a tutta la Flotilla va il nostro abbraccio. Non vi lasceremo soli". "Chiedo un'informativa del ministro Tajani". Lo ha detto, intervenendo sull'ordine dei lavori, il deputato del M5s Arnaldo Lomuti. Il pentastellato ha espresso solidarietà anche a Francesca Albanese e ha esortato il titolare della Farnesina a venire in Aula "a spiegare cos'è successo finora e come intende garantire l'incolumità dei cittadini italiani impegnati nella missione". Si sono associati alla richiesta Pd e Avs che, sul tema, ha chiesto anche l'informativa di Giorgia Meloni.

"Sto per salpare dalla Turchia con la Global Summit Flotilla che, con questa nuova missione, vuole dimostrare che la violenza illegale e criminale del governo di Israele non può calpestare il diritto internazionale e il diritto umanitario, non può fermare chi esercita il diritto di portare aiuti a Gaza sfidando un blocco militare illegale e disumano, non può annullare la libertà di rivendicare la nostra umanità di fronte alla barbarie e alla disumanità - ha scritto su Facebook Carotenuto -. Con la mia presenza, unico parlamentare imbarcato, voglio non solo testimoniare il pieno sostegno del Movimento 5 Stelle a una missione umanitaria e politica che ridà dignità a un Occidente vergognosamente schierato con un governo criminale e genocida, ma anche offrire alla missione una garanzia istituzionale di protezione di fronte agli attacchi criminali e agli abusi delle forze armate israeliane. Al prossimo aggiornamento. Restiamo umani!".