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Le due suorine, amore proibito in convento: la storia che sconvolge il Brasile

sabato 13 giugno 2026
Le due suorine, amore proibito in convento: la storia che sconvolge il Brasile

2' di lettura

Una storia ai limiti dell'incredibile, in cui si mescolano amore, passione e una buona dose di hype social. Non a caso, infatti, è diventata virale la parabola di Luiza Silvério e Francìlia Costa, due giovanissime suorine che si sono conosciute in convento e dopo una iniziale diffidenza sono diventate prima amiche e poi compagne. Da lì, la decisione di lasciare la vita religiosa e sposarsi. Un trionfo che sta mandando in visibilio il popolo woke del web. 

Le novizie brasiliane al momento del primo incontro avevano 19 anni. Finite al centro dell'attenzione dei media internazionali, a cominciare da BBC Brasil, hanno raccontato la loro vicenda nei minimi particolari. Francilia viveva in monastero già da 5 anni. Luiza arriva e sconvolge tutto: la ragazza si stava per laureare in teologia ed era stata cresciuta dai nonni secondo una educazione molto religiosa e tradizionale.

"Credevo che si desse delle arie", ha confessato Francìlia a BBC Brasil riferendosi a Luiza, segno che non sempre è un colpo di fulmine. Nel giro di due anni, la conoscenza si è trasformata in un rapporto più intimo e profondo. Il vero salto di qualità è avvenuto durante il Covid. A causa del virus, Francilia ha iniziato a soffrire di attacchi di panico mentre Luiza ha perso l'amata nonna.

Le ragazze, in una scena alla Nanni Moretti, hanno deciso che la fede da sola non bastava e hanno iniziato a fare terapia. Una revisione totale delle loro scelte di vita le ha portate a lasciare il convento. Fuori, però, "è davvero dura. Non sai mai se riuscirai ad andare all’università o se troverai un lavoro", sottolinea Luiza. "Immagina un colloquio di lavoro, qualcuno ti chiede ‘Qual è la tua laurea?‘ ‘Teologia.’ Che tipo di lavoro potrei mai trovare?", ironizza Francilia. Ma nel frattempo hanno deciso di coronare il loro amore con un matrimonio celebrato a ottobre 2025. E sui social abbondano le loro foto, tra baci, abbracci, sorrisi, scene di vita quotidiana. Il tutto, però, formato cartolina.

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