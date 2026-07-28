Romania, hacker cancella il catasto: mercato immobiliare paralizzato

Un caso senza precedenti: un hacker che con un colpo di mouse cancella l'intero catasto di un Paese, la Romania, facendo precipitare Bucarest nel caos e paralizzando il mercato immobiliare. Una vicenda che spaventa il mondo: e se accadesse da noi?
L'attacco informatico ha colpito uno dei settori più delicati dell'amministrazione pubblica rumena. Dopo aver preso atto che il governo non avrebbe ceduto alla richiesta di riscatto, il pirata informatico ha eliminato migliaia di documenti amministrativi, le credenziali dei dipendenti e l'intero archivio catastale, bloccando di fatto il sistema. Le conseguenze sono state immediate: compravendite sospese, mutui congelati e notai impossibilitati ad accedere agli atti necessari per concludere le operazioni.
L'autore dell'attacco ha poi rivendicato quanto accaduto su alcuni forum del dark web. "Oltre ai dati dei cittadini rumeni, provenienti da vari database raccolti attraverso le reti dell’agenzia delle entrate rumena, nel pacchetto c’è anche una copia dei server contenente il codice sorgente di tutti i loro sistemi, come Eterra o RENNS, nonché una versione del mio piccolo programma ransomware", ha scritto. In un'intervista rilasciata a Euronews Romania tramite Signal, una persona che sostiene di essere il responsabile ha inoltre affermato di conservare ancora tutti i dati sottratti, assicurando che non li venderà "al primo che capita". Un'affermazione che, al momento, non ha trovato conferme.
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L'hacker è conosciuto online con lo pseudonimo ByteToBreach. Secondo la società di cybersicurezza KELA, si tratterebbe di "un cybercriminale tecnicamente esperto che vende dati globali sensibili di compagnie aeree, banche e governi". Gli esperti ritengono che operi da Orano, in Algeria, e gli attribuiscono anche precedenti attacchi contro sistemi pubblici di Svezia, Slovacchia, Ucraina, Polonia e Lituania.
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L'offensiva è arrivata in un momento particolarmente delicato per il mercato immobiliare rumeno. Fino al 31 luglio, infatti, gli acquisti di nuove abitazioni beneficiano dell'Iva agevolata al 9%, destinata a salire al 21% dal 1° agosto. Proprio per questo gli studi notarili erano già sotto pressione e il blocco del catasto rischia ora di ritardare migliaia di compravendite.