Jannik Sinner, l'ora delle decisioni: Us Open, a cosa rinuncia

L'azzurro aveva già vissuto una situazione simile dodici mesi fa. All'epoca era iscritto insieme a Katerina Siniakova, ma diede forfait poco prima dell'inizio del torneo, costringendo la coppia a rinunciare alla competizione. Stavolta, invece, il suo nome non è stato inserito fin dall'inizio, una scelta che gli permetterà di concentrarsi esclusivamente sul singolare e sulla difesa del titolo a New York. Assente anche Carlos Alcaraz , ancora alle prese con il recupero dall'infortunio che mette in dubbio perfino la sua presenza nel tabellone principale degli US Open. Il torneo di doppio misto, in programma dal 24 al 26 agosto, perderà così due dei protagonisti più attesi, ma il cast resta comunque di altissimo livello.

Gli occhi saranno puntati soprattutto sulla coppia composta da Novak Djokovic e Aryna Sabalenka. Il serbo e la numero uno del ranking Wta saranno tra i favoriti in una manifestazione che mette in palio un premio da un milione di dollari per i vincitori. Non mancano le altre coppie di prestigio: Alexander Zverev giocherà con Taylor Townsend, mentre Iga Swiatek farà squadra con Casper Ruud, finalisti della scorsa edizione. Attesi anche Elena Rybakina e Taylor Fritz, Mirra Andreeva con Andrey Rublev ed Emma Eala insieme a Felix Auger-Aliassime.

L'Italia sarà comunque protagonista. A difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni ci saranno Sara Errani e Andrea Vavassori, specialisti della disciplina, mentre Flavio Cobolli parteciperà in coppia con la svizzera Belinda Bencic. Per Sinner, invece, l'obiettivo resta uno solo: arrivare nelle migliori condizioni possibili all'appuntamento più importante, quello del singolare.

Di seguito le 16 coppie iscritte al doppio misto US Open 2026:

Aryna Sabalenka/Novak Djokovic

Elena Rybakina/Taylor Fritz

Mirra Andreeva /Andrey Rublev

Iga Swiatek /Casper Ruud

Belinda Bencic /Flavio Cobolli

Diana Shnaider /Daniil Medvedev

Amanda Anisimova/Learner Tien

Alexandra Eala/Felix Auger-Aliassime

Leylah Fernandez/Frances Tiafoe

Taylor Townsend/Alexander Zverev

Elena Gabriela Ruse/Nuno Borges

Jessica Pegula/Jack Draper

Naomi Osaka/Kei Nishikori

Sara Errani/Andrea Vavassori

Katerina Siniakova/Henry Patten

Peyton Stearns/Preston Stearns