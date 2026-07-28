Jannik Sinner, l'ora delle decisioni: Us Open, a cosa rinuncia

Jannik Sinner non prenderà parte al torneo di doppio misto degli US Open. Il numero uno del mondo non compare infatti nell'elenco delle 16 coppie invitate dagli organizzatori, che anche quest'anno hanno confermato il format introdotto nel 2025: un tabellone a inviti con i più grandi protagonisti del circuito, senza seguire la classifica di specialità.
L'azzurro aveva già vissuto una situazione simile dodici mesi fa. All'epoca era iscritto insieme a Katerina Siniakova, ma diede forfait poco prima dell'inizio del torneo, costringendo la coppia a rinunciare alla competizione. Stavolta, invece, il suo nome non è stato inserito fin dall'inizio, una scelta che gli permetterà di concentrarsi esclusivamente sul singolare e sulla difesa del titolo a New York. Assente anche Carlos Alcaraz, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio che mette in dubbio perfino la sua presenza nel tabellone principale degli US Open. Il torneo di doppio misto, in programma dal 24 al 26 agosto, perderà così due dei protagonisti più attesi, ma il cast resta comunque di altissimo livello.
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Gli occhi saranno puntati soprattutto sulla coppia composta da Novak Djokovic e Aryna Sabalenka. Il serbo e la numero uno del ranking Wta saranno tra i favoriti in una manifestazione che mette in palio un premio da un milione di dollari per i vincitori. Non mancano le altre coppie di prestigio: Alexander Zverev giocherà con Taylor Townsend, mentre Iga Swiatek farà squadra con Casper Ruud, finalisti della scorsa edizione. Attesi anche Elena Rybakina e Taylor Fritz, Mirra Andreeva con Andrey Rublev ed Emma Eala insieme a Felix Auger-Aliassime.
L'Italia sarà comunque protagonista. A difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni ci saranno Sara Errani e Andrea Vavassori, specialisti della disciplina, mentre Flavio Cobolli parteciperà in coppia con la svizzera Belinda Bencic. Per Sinner, invece, l'obiettivo resta uno solo: arrivare nelle migliori condizioni possibili all'appuntamento più importante, quello del singolare.
Di seguito le 16 coppie iscritte al doppio misto US Open 2026:
Aryna Sabalenka/Novak Djokovic
Elena Rybakina/Taylor Fritz
Mirra Andreeva /Andrey Rublev
Iga Swiatek /Casper Ruud
Belinda Bencic /Flavio Cobolli
Diana Shnaider /Daniil Medvedev
Amanda Anisimova/Learner Tien
Alexandra Eala/Felix Auger-Aliassime
Leylah Fernandez/Frances Tiafoe
Taylor Townsend/Alexander Zverev
Elena Gabriela Ruse/Nuno Borges
Jessica Pegula/Jack Draper
Naomi Osaka/Kei Nishikori
Sara Errani/Andrea Vavassori
Katerina Siniakova/Henry Patten
Peyton Stearns/Preston Stearns