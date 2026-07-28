Medjugorje, il caos: profanate con bestemmie le statue della Madonna, incendiato l'altare

Un atto vandalico è stato compiuto nella notte a Medjugorje, in Bosnia-Erzegovina, dove sono state vandalizzate alcune statue della Madonna. Come mostrato dal sito mariano 'La luce di Maria', la statua della Vergine è stata sfregiata con della pittura nera, che ne ha deturpato il viso, il busto e un'ampia porzione dell'abito. Sul basamento del monumento è inoltre apparsa un'ingiuria in lingua inglese: 'Devil in a skirt' (il diavolo in gonna).

I vandali hanno preso di mira un secondo punto di riferimento fondamentale per la comunità di fedeli: la Croce Blu. Pure in questa circostanza le due statue mariane sono stata imbrattate con fluido nero, mentre su una pietra adiacente è stata impressa la parola 'Evil', ovvero 'Male'. I vandali hanno poi preso di mira anche l'altare esterno della parrocchia di San Giacomo, provocando evidenti danneggiamenti alla struttura.

❗PILNE

W nocy z 27 na 28 lipca w #Medjugorie doszło do skandalicznej profanacji. Sprawcy podpalili ołtarz i zbezcześcili figurę Matki Bożej na Górze Objawień.https://t.co/vb8OT8hJdN — Piotr Moc (@MocPiotr) July 28, 2026

"È con grande tristezza - si legge sul sito della parrocchia di Medjugorie, tra i principali punti di pellegrinaggio mariano al mondo - che abbiamo appreso la notizia dell'atto vandalico che ha danneggiato gli spazi di preghiera nella nostra parrocchia. Abbiamo immediatamente iniziato le operazioni di pulizia e riparazione affinché tutti gli spazi siano nuovamente idonei alla preghiera. Ringraziamo tutti coloro che, con il loro lavoro e il loro aiuto disinteressato, contribuiscono a far sì che il santuario rimanga un luogo di incontro con Dio, un luogo di pace e un luogo dove la Beata Vergine Maria, Regina della Pace, sia onorata". La polizia ha fermato un ragazzo che sarebbe il presunto responsabile dell'incendio dell'altare esterno della chiesa della parrocchia di San Giacomo. Decisive per l'identificazione le immagini delle telecamere di sorveglianza.