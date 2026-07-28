Paolo Maldini, il retroscena: quei dubbi di Silvio Berlusconi a cena

C’è chi lo definisce schietto, chi intransigente, chi addirittura impossibile. In ogni caso, la storia di Paolo Maldini è costellata di rapporti difficili e scontri. Chi frequentava Arcore, per esempio, racconta di un rapporto complesso anche con il presidente Silvio Berlusconi. Leggenda narra che, durante una cena, il Cavaliere disse che non avrebbe mai potuto rinunciare al Maldini calciatore nella sua squadra, ma che al di fuori del campo avrebbe riflettuto a lungo prima di affidargli persino la gestione di un chiosco. Pettegolezzi, penserà qualcuno, ma che la parabola del difensore più grande della storia del calcio sia stata spesso accompagnata da litigi e incomprensioni è una realtà.

Maldini, d’altronde, non è mai stato un uomo banale. Né da calciatore, ancora meno fuori dal campo, dove il talento, il prestigio e la credibilità costruiti in una straordinaria carriera nel rettangolo verde con la maglia del Milan hanno convissuto con un carattere forte, inflessibile e per nulla incline ai compromessi. Perché quello stesso temperamento che da calciatore ha contribuito a renderlo un riferimento inter-generazionale, pare oggi rappresentare il principale ostacolo della sua carriera da dirigente. L’incarico di direttore tecnico della Nazionale, appena accettato, avrebbe dovuto segnare l’inizio di una nuova stimolante sfida: risollevare le sorti del calcio italiano. Eppure, ancora una volta, la sensazione è che sia stata la sua personalità a complicare tutto, trasformando l’avventura azzurra in una opaca e dimenticabile parentesi.