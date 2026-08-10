Bambino di 8 anni ustionato al viso da uno "squishy"

Un gioco antistress apparentemente innocuo si è trasformato in un grave incidente per un bambino francese di otto anni. Il piccolo ha riportato ustioni di secondo grado al viso e al torace mentre giocava con un cubo Squishy, un giocattolo morbido e comprimibile contenente una sostanza gelatinosa.

L’incidente è avvenuto il 24 luglio nel dipartimento francese del Pas-de-Calais. Secondo la procura di Saint-Omer, il bambino è stato trovato con gravi ustioni mentre manipolava il gioco. La procura ha aperto un’inchiesta per lesioni involontarie, con l’obiettivo di ricostruire l’accaduto e verificare se l’incidente possa essere stato provocato da un difetto o da una non conformità del prodotto.

La madre del bambino ha raccontato i momenti successivi all’incidente, spiegando che il figlio era terrorizzato e aveva del gel intorno alla bocca. Quando ha cercato di rimuoverlo, ha notato che anche la pelle si staccava, comprendendo così la gravità della situazione. Il prodotto, un Cool Mix Supergel, sarebbe stato acquistato in un negozio della catena Smyths Toys ad Arques.

Sul caso sta indagando anche la Direzione Generale francese per la Concorrenza, gli Affari dei Consumatori e la Lotta alle Frodi (DGCCRF). Se verrà accertata la pericolosità o la non conformità del giocattolo, potranno essere adottati provvedimenti come il ritiro o il richiamo dal mercato.

Le autorità ricordano inoltre che prodotti simili sono già stati ritirati in Europa e nel Regno Unito per la presenza di sostanze pericolose, tra cui concentrazioni eccessive di benzene.