Croazia, "copriti o ti faccio una multa": turista italiana ripresa per il topless, ma non è vietato

"Metti il reggiseno o ti faccio la multa": un poliziotto lo avrebbe intimato a una turista italiana a Umago, in Croazia. L'episodio, raccontato dal quotidiano triestino Il Piccolo, risale al 19 luglio. Ad accendere la polemica è il fatto che il rimprovero dell'agente non possa reggersi su alcuna base giuridica, dal momento che nel Paese prendere il sole in topless non è affatto vietato. La donna, a quel punto, avrebbe replicato alla ramanzina chiedendo quali norme avesse violato. Ma dal poliziotto non avrebbe ottenuto nessuna risposta.

La donna sarebbe stata ripresa dall'agente mentre si trovava sulla spiaggia dopo essere stata in acqua per fare snorkeling. A un certo punto, stando al suo racconto, due agenti si sarebbero avvicinati alla zona in cui stava prendendo il sole. E uno dei due, quello più anziano, le avrebbe intimato di coprirsi, sostenendo che il topless non fosse consentito. La turista, allora, avrebbe insistito per sapere quale norma lo stabilisse. Ma l'agente non le avrebbe dato nessun riferimento specifico. E alla fine, in ogni caso, non risulta che alla turista sia stata effettivamente fatta una multa.