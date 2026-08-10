Sinner, "patologia da sovraccarico": cosa c'è dietro il ritiro da Cincinnati

"Pur non potendo entrare nel merito della condizione specifica del campione, possiamo affermare che, quando un tennista accusa un problema al ginocchio senza aver subito un trauma acuto, come sembrerebbe essere il caso di Sinner, probabilmente ci troviamo davanti a una patologia da sovraccarico, causato dalle continue sollecitazioni, salti, frenate, scivolamenti e cambi di direzione violenti richiesti dal tennis moderno": Andrea Bernetti, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all'UniSalento e segretario generale della Simfer (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa), lo ha detto all'Adnkronos Salute parlando della rinuncia di Jannik Sinner al Cincinnati Open per infortunio.
È stato il tennista stesso a confermare il suo forfait: "Il ginocchio mi dà fastidio e nonostante ci siamo impegnati a fondo con il mio team medico devo ammettere che non sono ancora pronto per gareggiare. Sono molto deluso ma non vedo l'ora di tornare e ora mi sto concentrando sulla preparazione per gli US Open". Il campione altoatesino si era sottoposto ad alcuni controlli a Milano pochi giorni prima della partenza programmata per gli Stati Uniti.
Jannik Sinner fa tremare gli italiani: "Non sono ancora pronto""Jannik Sinner si è ritirato dal 'Cincinnati Open' a causa di un infortunio al ginocchio destro"...
Per l'esperto, la scelta del suo staff sarebbe stata "quella della giusta precauzione per non sollecitare troppo il ginocchio e permettere, quindi, da un lato di gestire il carico e dall'altro di sottoporsi a un protocollo terapeutico dedicato per arrivare nella migliore condizione possibile" agli US open, "preservando al tempo stesso l'articolazione". Bernetti poi ha aggiunto: "Queste condizioni si verificano quando microtraumi ripetuti sui tessuti muscolo-scheletrici superano la capacità di compensazione e rigenerazione del corpo. La letteratura scientifica evidenzia infatti come il tennis solleciti moltissimo le articolazioni degli arti inferiori. Infatti, in maniera quasi sorprendente, gli infortuni agli arti inferiori rappresentano tra il 31% e il 67% di tutti i traumi nel tennis, dominando la casistica medica rispetto agli arti superiori. Il distretto del ginocchio è coinvolto in circa il 10-15% degli infortuni totali che colpiscono i tennisti. Di questi, il 60-70% non deriva da un evento traumatico (come una torsione improvvisa con il piede bloccato), ma è classificabile come infortunio da overuse (sovraccarico)".