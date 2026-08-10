Maldini, la rivelazione: "Perché non creiamo più giocatori di talento"

"Tecnicamente siamo un Paese che non crea più giocatori di talento". Paolo Maldini va dritto al punto quando parla del calcio italiano, in una intervista al Corriere della Sera, e individua nei settori giovanili il problema principale di un movimento che da anni fatica a produrre calciatori capaci di fare la differenza. Una situazione osservata da vicino durante gli anni trascorsi nelle giovanili rossonere dai figli Christian e Daniel: "Qualcosa non funziona a livello sistemico. I miei figli l'hanno visto nelle giovanili del Milan: si parla solo di tattica. Se un ragazzo ha talento, è un problema”.

Il percorso secondo l’ex capitano dovrebbe essere ribaltato. Prima il pallone, poi la tattica. Ma la ricostruzione dovrebbe riguardare anche il sistema professionistico. L'ex difensore propone "regole che spingessero i calciatori italiani a giocare nelle squadre di serie A, B e C", pur riconoscendo i limiti imposti dalle norme europee. E indica un altro punto debole: la formazione degli allenatori. "Oggi un allenatore che segue i ragazzini tra i 10 e i 14 anni prende mille euro al mese, deve avere un secondo lavoro — le sue parole — Bisogna aiutarli, perché quella è l'età decisiva".