Carlo Calenda: "Le prossime elezioni? Magari ci fosse Gentiloni..."

“Non ci possiamo permettere di confermare questo governo che, per paura di Vannacci, sta dando uno spettacolo indegno: lo scontro con la Spagna è da asilo Mariuccia. Né averne uno pro-Mosca a trazione Conte, che vuole la resa ucraina: quando Putin attaccherà un Paese baltico - perché lo farà - starà al suo fianco": Carlo Calenda lo ha detto in un'intervista a Repubblica, parlando delle prossime elezioni. Poi, ha aggiunto: "Il campo largo è un’accozzaglia che non ha alcuna possibilità di governare il Paese. Sarebbe un governo pericoloso per la tenuta dei conti e per quella internazionale. Pericoloso tanto quanto un bis di Meloni”.

Quando gli è stata suggerita l'ipotesi di un terzo nome candidato premier scelto dal campo largo, il leader di Azione ha gettato la maschera: "Sarebbe la soluzione migliore, ma non vedo come Schlein o Conte possano fare un passo indietro. Magari ci fosse Gentiloni, ma non credo che ci sarà”. Il suo progetto, insomma, sarebbe quello di un pareggio alle Politiche, con un governo guidato da un dem già premier ed ex commissario Ue. Di fatto, dunque, il messaggio è quello di elezioni senza vincitori.