Elicottero precipita in Kenya: tra i 7 morti anche un italiano, chi è Michele Sensi

Dramma in Kenya, dove un elicottero è precipitato in una zona della parte settentrionale. Lo ha riferito l'Autorità per l'aviazione civile del Kenya, annunciando di aver aperto un'indagine. L'elicottero era in volo dalla Loisaba Conservancy verso l'area di Ewaso Nyiro, nella contea di Samburu. Il velivolo, operato dalla compagnia locale di safari Tropic Air, è precipitato in una zona impervia ai piedi del monte Ololokwe, secondo quanto riferito dai media locali. Stando alla polizia, citata dai media locali, a bordo del velivolo al momento dello schianto si trovavano sei turisti e un pilota.

Tra questi - riferisce l'Ansa - anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana. Si tratta di Michele Sensi Contugi, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'agenzia nazionale di intelligence. Sensi Contugi, 44 anni, proviene da una famiglia toscana. Sull'elicottero, caduto per cause ancora da accertare nei pressi del monte Ololokwe, oltre al pilota keniano, c'era la moglie Stephany Vasconez. L'ambasciata d'Italia in Kenya si è immediatamente attivata per l'assistenza in loco.

"Confermo che c'è stato un incidente in elicottero. Non ci sono sopravvissuti", ha dichiarato una fonte all'Afp, che non ha potuto precisare la nazionalità delle persone a bordo. Il monte Ololokwe, montagna sacra del popolo Samburu la cui vetta raggiunge i 2.000 metri di altitudine, è una zona frequentata dagli escursionisti e dai turisti. Diverse aziende offrono voli panoramici in elicottero. Il primo marzo, sei persone, tra cui un deputato, erano morte proprio nell'incidente di un velivolo precipitato.