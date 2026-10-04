Sinner, dove l'hanno avvistato venerdì: ginocchio, l'ipotesi estrema (e inquietante)

C'è un enorme punto interrogativo sul futuro di Jannik Sinner: venerdì il 25enne fenomeno di San Candido è stato avvistato a Lione, dove ha svolto un consulto al Centre Orthopedique Santy, polo ortopedico d'eccellenza internazionale. La data del suo rientro sui campi è ancora incerta perché secondo alcuni l'azzurro rischierebbe pure di dover ricorrere a un intervento chirurgico al ginocchio infortunatosi lo scorso luglio a Wimbledon (l'ultimo torneo disputato, e vinto). Un'ipotesi, questa, al momento scartata, a favore del proseguimento della terapia conservativa in atto. Una terapia che richiede comunque tempo e cautela. E non senza rischi.

Così, il tennista italiano, numero 1 del mondo, ha annunciato che dopo il torneo di Pechino di questa settimana salterà anche il Masters 1000 di Shanghai, in programma dal 7 al 18 ottobre."Sfortunatamente non potrò essere in campo al Rolex Shanghai Masters quest'anno come avrei sperato. Mi è sempre piaciuto giocare a Shangai, mi dispiace di non poterlo fare la prossima settimana. Grazie per il vostro supporto, ci vediamo l'anno prossimo", ha detto Sinner in un messaggio pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram.