Sinner declassato al Six Kings Slam: il segnale dall'Arabia, ora l'allerta è totale

Sul cruscotto della "macchina" Jannik Sinner da mesi si è accesa la spia rossa. L'allarme era scattato già a Parigi, con il tracollo psico-fisico che ne aveva decretato la clamorosa uscita anticipata da un Roland Garros che sembrava destinato a vincere per la prima volta in carriera. Lo stop di un mese, il ritorno in campo a Wimbledon, il trionfo contro Zverev aveva chiuso ogni dubbio sulla sua ripresa. Invece, da quel momento, il 25enne di San Candido è uscito di scena. Il ginocchio infiammato lo ha obbligato a frenare, facendogli saltare tutti i tornei di agosto e settembre compreso lo Us Open, il primo slam saltato per questioni fisiche in carriera. Controlli e controlli, da Torino a Milano fino a Lione, dai maggiori specialisti del pianeta. Il tutto, sostenevano i maligni, con un obiettivo chiaro in testa: tornare in campo per il Six Kings Slam, il ricchissimo torneo a inviti in Arabia Saudita. Fuori dal circuito Atp, ma in grado di regalare una montagna di soldi ai pochi selezionatissimi ospiti.

Panatta, la sentenza su Sinner e Alcaraz: "Così non va bene" "Così i giocatori si fanno male, e non va bene". Adriano Panatta lancia l'allarme sul tennis di ogg...

E giù critiche per l'assenza all'Atp 500 di Pechino, dopo i tornei del Nord America. Ora però che Jannik ha annunciato il forfait anche all'importante Masters 1000 di Shanghai, spianando la strada al possibile sorpasso di Zverev al numero 1 nella classifica mondiale, anche i più cattivi stanno iniziando a dubitare. Altro che strategia: Sinner sta male davvero. E forse lo stanno pensando pure gli arabi.

"Non sarò in grado di giocare": Sinner si ferma ancora, l'ipotesi che fa preoccupare l'Italia Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Shanghai. Il numero 1 del tennis mondiale ha annunciato il forfa...

A Riad, nel torneo che andrà in scena dal 21 al 24 ottobre, Jannik (già due volte vincitore) dovrebbe debuttare ai quarti contro Alex De Minaur, per poi disputare l'eventuale semifinale con Novak Djokovic. Dall'altra parte del tabellone c'è Carlos Alcaraz, che affronterà il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Taylor Fritz. In altre parole: l'azzurro è stato declassato e non sarà testa di serie e comincerà dai "quarti", mentre Djokovic e Alcaraz entreranno in tabellone direttamente dalle semifinali.

Sinner, stagione finita? Ci siamo persi Jannik: cosa filtra Jannik Sinner non tornerà in campo a Shanghai. Il ginocchio destro che gli ha fatto saltare l’estate americ...