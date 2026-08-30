Giorgia Meloni, retroscena da Londra: chi vuole il sostegno della premier

"Nigel Farage e Kemi Badenoch si sono scambiati frecciate per anni, lottando per il voto della destra. Ora, però, i leader dei due partiti si trovano coinvolti in una contesa ben più bizzarra: quella per conquistare l'affetto della premier italiana di destra, Giorgia Meloni". Con queste parole il Guardian sintetizza la polemica nata in Regno Unito attorno alla premier, dopo la visita in Italia della leader dei Tory Badenoch. La polemica - ricorda il quotidiano britannico - è iniziata lunedì, quando il Times ha pubblicato un articolo in cui si affermava che, durante un incontro a Roma, Meloni avrebbe sconsigliato alla leader dei conservatori di stringere un accordo con il leader di Reform Uk Farage per unire la destra, ricostruzione smentita a stretto giro da fonti di Fdi.

Ora, fonti vicine a Farage hanno riferito al Guardian che Meloni e il leader di Reform hanno avuto una conversazione questa settimana, durante la quale lei si è scusata per l'equivoco. Hanno aggiunto che la Meloni si è congratulata con lui per la vittoria alle elezioni suppletive di Clacton di questo mese, dove il suo principale avversario era un uomo vestito da bidone della spazzatura. Una fonte di Reform ha aggiunto: "Anche lo staff della Meloni ha espresso profondo dispiacere e delusione per l'accaduto". Secondo il Guardian, lo staff della premier ha dichiarato che Meloni "non è entrata e non intende entrare nelle dinamiche politiche interne e nei rapporti tra i partiti britannici". Nel frattempo, nella destra Gb si è scatenata la polemica: una fonte vicina alla leader dei Tory ha dichiarato al Guardian che "è molto frustrante che il partito Reform stia cogliendo al volo l'equivoco e stia cercando disperatamente di ingigantirlo, trasformando l'intero episodio in qualcosa che non è".

L'ex membro del governo ombra Tory Robert Jenrick, ora deputato del partito Reform, ha definito la vicenda "molto imbarazzante per Kemi Badenoch. Il mio consiglio, se andate a trovare un leader straniero, è di non inventarvi un mucchio di bugie su quello che dice". Farage è intervenuto aggiungendo: "Non vedo una sola dichiarazione di Giorgia Meloni in persona. Vedo solo quello che Kemi Badenoch ci dice che Giorgia Meloni abbia detto qualcosa". Un portavoce dei Tory ha insistito sul fatto che il partito non avesse diffuso alcuna falsa dichiarazione. "I sostenitori di Reform si stanno solo inventando delle cose e diffondendo teorie del complotto per distrarre l'attenzione", ha affermato.