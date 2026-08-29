Meloni, il delirio di Bonelli e Fratoianni: "Nepal e Cremona? Colpa di Giorgia"

La grandine a Cremona? Colpa di Meloni. Le alluvioni in Nepali? Che domande... sempre colpa di Meloni. Avs ormai è un disco rotto. "Anche oggi Giorgia Meloni tace sulla crisi climatica - ha spiegato Angelo Bonelli -. L'Italia viene devastata dagli eventi estremi e la presidente del Consiglio continua a voltarsi dall'altra parte. A Cremona una tromba d'aria ha messo in ginocchio la città in appena dieci minuti: oltre 40 feriti, almeno 10mila automobili danneggiate, tetti scoperchiati, famiglie evacuate, imprese e aziende agricole colpite. Danneggiati il Duomo, il Palazzo comunale, dieci chiese e tre padiglioni della Fiera. In Lombardia sono arrivate oltre 500 richieste di intervento ai Vigili del fuoco, mentre grandinate violentissime hanno colpito Bergamasca, Bresciano e Brianza. Temporali, vento e grandine hanno investito anche Piemonte, Veneto e Piacentino, distruggendo raccolti e infrastrutture".

E ancora: "Contemporaneamente il Centro-Sud brucia, con temperature che hanno raggiunto i 46 gradi in Sardegna e i 45 in Sicilia, incendi e un Mediterraneo sempre più caldo. A Bologna un lavoratore è morto mentre lavorava sotto temperature estreme - aggiunge Bonelli -. Trombe d'aria, grandinate, alluvioni, siccità, incendi e ondate di calore: non sono eventi isolati né una tragica fatalità. È la crisi climatica, che il governo Meloni continua colpevolmente a negare per difendere gli interessi delle lobby del petrolio e del gas". "Il climafreghismo del governo presenta ogni giorno il conto a famiglie, lavoratori, imprese e agricoltori. Meloni esca dal silenzio e dica al Paese perché ostacola le politiche climatiche, frena le energie rinnovabili e non mette in campo un vero piano per l'adattamento e la messa in sicurezza del territorio. Il tempo delle chiacchiere - ha concluso - è finito: l'Italia è già dentro l'emergenza climatica".

Gli fa eco Nicola Fratoianni: "Le immagini apocalittiche dell'inondazione in Nepal e Tibet lasciano senza fiato - il post su Instagram del leader di Avs -. Purtroppo non è un caso, uno sfortunato evento. È la conseguenza dei cambiamenti climatici. E non dobbiamo arrivare sull'Himalaya per vederne gli effetti. È inutile nascondersi dietro un dito, la situazione è critica. Se non agiamo subito per abbattere drasticamente le nostre emissioni arriveremo al punto di non ritorno, con eventi climatici estremi sempre più frequenti e distruttivi".

"Per Avs quanto avvenuto in Nepal-Tibet sarebbe collegabile a Giorgia Meloni e al suo governo, accusato di essere climafreghista e di averci portato sull'orlo di un burrone - la replica di Augusta Montaruli di FdI -. Dopo aver accusato l'esecutivo del caldo estivo, ora tocca all'inondazione avvenuta in un altro continente. Semplicemente squallido. Eppure Nicola Fratoianni pubblica sui social un post che inizia con le foto drammatiche dal Nepal-Tibet, con tanto di avviso all'utenza della drammaticità delle stesse, ma finisce con l'immagine del Presidente del Consiglio in compagnia del Ministro Pichetto. Mentre ancora si cercano i dispersi e si contano i morti, Fratoianni e compagnia AVS non hanno di meglio da fare che diffondere messaggi distorti usando strumentalmente un dramma per dare contro alla destra. Un vero e proprio atto da ossessionati compulsivi degenerati in sciacalli mediatici".

E ancora: "Questo la dice lunga anche sui contenuti di una sinistra che, evidentemente non sapendo a che aggrapparsi, arriva a rendersi ridicola. Fratoianni, oltre a fare un collegamento improprio e un'accusa gratuita a Giorgia Meloni, dimentica qualche dettaglio. Per esempio, in tema di inquinamento, tralascia di citare la Cina quale prima Nazione per emissione di Co2. Chissà come mai AVS, proprio nel momento in cui si trova a parlare di ambiente in relazione al caso Nepal-Tibet, dimentica di citare quella Nazione. C'è un rigurgito nostalgico che costringe loro a deviare sempre su Giorgia Meloni e il governo. Intanto l'esecutivo è sul campo con una task force a occuparsi seriamente di quanto accaduto”.