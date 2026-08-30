Cipro, affondato un traghetto: a bordo 267 persone

Un traghetto passeggeri in viaggio da Girne a Tasucu, sull'isola di Mersin, si è capovolto dopo aver imbarcato acqua al largo della costa settentrionale di CIPRO Nord. Sul posto sono intervenute navi della Guardia Costiera, elicotteri e imbarcazioni civili, mentre le ambulanze attendevano al porto di Girne. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso.
Secondo le autorità a bordo c'erano 267 persone tra passeggeri ed equipaggio. "Sono state adottate tutte le misure necessarie per consentire una rapida risposta da parte dei servizi di soccorso e sanitari", ha dichiarato il ministero di Cipro Nord in un comunicato stampa, senza tuttavia fornire un bilancio delle vittime. Al momento, "circa 100 passeggeri sono stati evacuati e portati a terra", ha dichiarato il ministro dei Lavori Pubblici e dei Trasporti, Erhan Arikli, al canale televisivo locale 24. A confermare la notizia anche il sindaco di Girne, Murat Senkul, che ha parlato di 172 persone tratte in salvo: "La stituazione è grave", ha detto lo stesso sindaco. Al momento un primo bilancio parla di almeno 6 vittime.
BREAKING: Passenger ferry sinking off the coast of Northern Cyprus— NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2026
There are 279 people on board. Turkish media report that some passengers have been injured.
People are awaiting rescue on the overturned ferry, which was heading to the Turkish port of Taşucu
Coast guard… pic.twitter.com/XwgpXiga9q