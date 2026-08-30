Cipro, affondato un traghetto: a bordo 267 persone

Un traghetto passeggeri in viaggio da Girne a Tasucu, sull'isola di Mersin, si è capovolto dopo aver imbarcato acqua al largo della costa settentrionale di CIPRO Nord. Sul posto sono intervenute navi della Guardia Costiera, elicotteri e imbarcazioni civili, mentre le ambulanze attendevano al porto di Girne. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso.

Secondo le autorità a bordo c'erano 267 persone tra passeggeri ed equipaggio. "Sono state adottate tutte le misure necessarie per consentire una rapida risposta da parte dei servizi di soccorso e sanitari", ha dichiarato il ministero di Cipro Nord in un comunicato stampa, senza tuttavia fornire un bilancio delle vittime. Al momento, "circa 100 passeggeri sono stati evacuati e portati a terra", ha dichiarato il ministro dei Lavori Pubblici e dei Trasporti, Erhan Arikli, al canale televisivo locale 24. A confermare la notizia anche il sindaco di Girne, Murat Senkul, che ha parlato di 172 persone tratte in salvo: "La stituazione è grave", ha detto lo stesso sindaco. Al momento un primo bilancio parla di almeno 6 vittime.