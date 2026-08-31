Chi è Maria Spinelli, la ragazza italiana ammazzata al rave

È Maria Spinelli, 22 anni, la giovane italiana rimasta uccisa nella sparatoria avvenuta durante un rave party ad Aarau, in Svizzera. Originaria di Atri, nel Teramano, e cresciuta anche a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, la ragazza aveva studiato all’istituto alberghiero di Silvi e da qualche tempo si era trasferita in Svizzera, dove aveva trovato lavoro. Il prossimo 26 ottobre avrebbe compiuto 23 anni.

Alla notizia della sua morte è arrivato il cordoglio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Esprimo il mio più profondo cordoglio per la morte di Maria Spinelli", ha dichiarato la premier, rivolgendo il proprio pensiero anche agli altri feriti, tra i quali risultano due cittadini italiani. Meloni ha assicurato che il governo, attraverso la Farnesina e la rete diplomatica, sta seguendo gli sviluppi e ha espresso fiducia nelle autorità svizzere affinché vengano individuati i responsabili.

Vicino alla famiglia anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha espresso solidarietà alle comunità di Atri e Città Sant’Angelo, profondamente colpite dalla tragedia. Intanto proseguono le indagini sulla sparatoria, avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Secondo la polizia svizzera, sarebbero stati esplosi numerosi colpi e gli autori potrebbero aver già lasciato la zona. Non ci sarebbero quindi ulteriori rischi per la popolazione.

Gli investigatori stanno cercando di stabilire quanti siano gli autori degli spari. Oltre cento partecipanti al rave sono stati riuniti e ascoltati dagli inquirenti. Alle ricerche collaborano anche le autorità tedesche, mentre sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori, un elicottero dell’esercito e l’unità cantonale per le emergenze.