Ma il problema non era l'est sovranista?

Il paradosso europeo è che i Paesi dell’est accusati di sovranismo sono quelli che credono di più nella necessità di restare nell’Unione europea e nella Nato. Possono litigare con Bruxelles, opporsi alle quote migratorie, frenare il Green Deal, reclamare poteri nazionali e difendere una propria idea di identità. Ma non coltivano, salvo frange marginali, un serio progetto di fuga. In particolare il blocco Visegrad - Polonia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca - ha detto sì all’adesione con maggioranze larghissime nei referendum del 2003.

Per Varsavia, Bratislava, Praga, Budapest, ma ancora di più per baltici e romeni, Europa e Alleanza atlantica sono la garanzia di non tornare in una zona grigia fra Germania e Russia. L’Occidente non è un’astrazione morale: è mercato, fondi, sicurezza, investimenti, libertà di movimento, protezione geopolitica. Chi ha conosciuto l’impero sovietico tende a sapere che la sovranità assoluta dei piccoli e medi Stati è spesso una formula retorica; senza alleanze, diventa debolezza. E chi invece ha conosciuto l’impero asburgico sa barcamenarsi fra nazionalismo e centralismo amministrativo, unità e federalismo.