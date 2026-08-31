Giorgia Meloni, la clamorosa rosicata di Giuseppe Conte: "È qui la festa?"

Il prossimo 4 settembre il governo guidato da Giorgia Meloni festeggerà un record storico: quello di essere l'Esecutivo più longevo della storia della Repubblica italiana. Un traguardo notevole, soprattutto pensando a tutti quei gufi che prima delle scorse Politiche sostenevano che il centrodestra a trazione FdI non avesse speranze di durare a lungo. Tra questi, c'era anche Giuseppe Conte che, stando a quanto scrive, sembra rosicare parecchio.

"È QUI LA FESTA? Sono troppo impegnati con i preparativi della loro festa a Bari e a costruirsi una legge elettorale per rimanere imbullonati al potere - il post su Facebook del leader del Movimento Cinque Stelle -. Oltre al record di longevità ne vantano un altro: il governo che più a lungo ha ignorato i problemi degli italiani. Aumenti sul carburante di 356 euro in un anno a famiglia, aumento a 130 euro di una spesa alimentare che fino a 5 anni fa si faceva con 100 (Sole 24 Ore), rincari su gas, luce, materiali scolastici, trasporti. E loro cosa hanno fatto? Semplicemente nulla. Hanno detto no per anni a tutte le nostre proposte, dalle tasse sugli extraprofitti di colossi energetici, banche e industria militare alla revisione degli impegni sul Riarmo per mettere le risorse su contrasto del carovita, interventi su stipendi e tasse. Loro festeggiano, gli italiani no".