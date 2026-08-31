Ceuta, stop a Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. E Madrid si vendica: controlli sugli italiani

La decisione "è stata assunta, in linea con l'analisi effettuata dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, in ragione del permanere degli elementi di valutazione che erano stati alla base della loro reintroduzione lo scorso 1° agosto, ma al contempo anche tenendo conto delle iniziative già avviate dalla Spagna, insieme all'Unione europea, affinché in quell'area la situazione possa avviarsi a una prossima normalizzazione ": ha comunicato il Viminale. Le valutazioni alla base del provvedimento di proroga "sono state comunicate dal ministro dell'interno, Matteo Piantedosi , al suo omologo spagnolo, Fernando Grande-Marlaska , nel corso di un costruttivo confronto telefonico".

Stop a Schengen con la Spagna per altri quindici giorni: lo ha deciso il governo di Giorgia Meloni, prolungando così la sospensione dell'accordo dopo la grave crisi migratoria di Ceuta , l'exclave spagnola in Marocco presa d'assalto dai migranti a fine luglio. Stando a quanto trapela, sarebbe in corso di notifica la nota con cui l'esecutivo sta comunicando alla Ue la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aree e marittime con Madrid.

La proroga "era necessaria - ha spiegato Piantedosi -. È una decisione motivata dal fatto che c'è un'analisi fatta dagli specialisti che si riuniscono nel Comitato di analisi della sicurezza delle frontiere. Abbiamo limitato la proroga a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangano le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo, insieme all'Unione europea, per superare la situazione che si è creata".

"Opportuna la decisione del governo di prolungare di altri 15 giorni lo stop a Schengen per quanto riguarda la Spagna. La situazione di Ceuta appare ancora fuori controllo per le sottovalutazioni che il governo spagnolo aveva fatto in precedenza - ha commentato il presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri -. Non c'è dubbio che la maxi-sanatoria decisa dal socialista Sanchez ha fatto da fattore di attrazione per gli immigrati clandestini arrivati a Ceuta. Molti sono minorenni non accompagnati, quindi la gestione deve essere affrontata con impegno e saggezza da parte delle autorità spagnole, ma Sanchez in questa settimane ha preferito le vacanze, invocando solo tardivamente e con tono polemico una solidarietà europea alla quale non si è uniformato quando ha deciso politiche di debolezza nei confronti dell'immigrazione. Tra l'altro c'è sempre il rischio di infiltrazioni jihadiste e quindi appare assolutamente di buon senso la decisione del nostro governo di mantenere un atteggiamento di prudenza. Le prime vittime della politica approssimativa in materia di immigrazione del socialista Sanchez sono stati proprio gli spagnoli, ai quali vanno solidarietà e comprensione".

Intanto, anche la Spagna "ha deciso di prorogare di altri quindici giorni i controlli alle frontiere per i passeggeri che arrivano" o "via mare o via aerea dall'Italia": lo ha detto all'Adnkronos il ministero dell'interno spagnolo subito dopo l'annuncio del Viminale in Italia. "Questi controlli erano stati introdotti l'8 agosto, inizialmente per un periodo di un mese", ha ricordato il ministero dell'Interno spagnolo. Il numero di viaggiatori provenienti dall'Italia identificati durante i controlli che il governo spagnolo ha disposto dall'8 al 22 agosto negli aeroporti del Paese, in risposta alla sospensione dello spazio Schengen da parte dell'Italia in seguito alla crisi migratoria verificatasi a Ceuta, era arrivato a quasi 7.700 persone.