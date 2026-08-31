Pedro Sanchez, il delirio: "Ceuta? Colpa di Israele, Russia e destra"

Pedro Sanchez è romai alla frutta. Mentre Ceuta brucia, lui a Madrid discute. E per parare i colpi delle figuracce rimediate negli ultimi giorni punta il dito contro un nemico esterno approdando nel complottismo radicale. Il caos su Ceuta? Tutta colpa di russi e israeliani. È questa sostanzialmente la risposta che dà il premier spagolo ai cittadini che chiedono un intervento immediato del governo per ristabilire l'ordine nell'exclave iberica.

"Ci sono state reti russe e israeliane che hanno diffuso una menzogna" dando a intendere che "se si entrava a nuoto nella città autonoma di Ceuta, era impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera", ha affermato. "E' stata travisata una sentenza del Tribunale Supremo che è stata diffusa nelle reti social attraverso false notizie di disinformazione, anche mediante organizzazioni criminali". Sanchez ha associato la disinformazione a "un'internazionale dell'ultradestra che utilizza sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna ma anche l'Europa, e dividerla".