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Giorgia Meloni, la Bild la esalta: "L'Italia sembrava ingovernabile, poi..."

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venerdì 28 agosto 2026
Giorgia Meloni, la Bild la esalta: "L'Italia sembrava ingovernabile, poi..."

2' di lettura

"L’Italia, il Paese delle crisi continue, sembrava ingovernabile. Ma le cose sono andate diversamente: il 4 settembre Meloni stabilirà un record storico. Il suo governo sarà in carica da 1413 giorni senza interruzioni, più a lungo di qualsiasi altro gabinetto dalla fondazione della Repubblica nel 1946. Giorgia Meloni batte il record! Nessun governo è durato più a lungo". Il quotidiano tedesco Bild celebra la presidente del Consiglio. Giorgia Meloni è diventata a tutti gli effetti "una delle figure leader più importanti dell’Ue che ha sorpreso molti anche a Bruxelles. Invece di isolamento e caos, la sua coalizione ha offerto finora soprattutto una cosa: stabilità". Un successo, soprattutto se confrontato con altri governi europei: "Durante il suo mandato ci sono stati cinque primi ministri francesi, quattro capi di governo britannici e due cancellieri tedeschi”.

Persino Donald Trump "non è riuscito a scalfirla. Il rapporto tra i due ha subito di recente qualche incrinatura evidente, ma politicamente Meloni è rimasta ferma e non si è lasciata mettere in soggezione dal presidente statunitense, a differenza di altri”. La leader di FdI, ha concluso il quotidiano tedesco, "ha reso l’Italia più stabile di quanto molti si aspettassero. E con questo ha già raggiunto l’obiettivo più importante del suo mandato. Perché il suo progetto non è mai stato la rivoluzione, ma qualcosa di molto più difficile per l’Italia: semplicemente resistere”.

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"Il Governo guidato da Giorgia Meloni si avvia a diventare il più longevo della storia repubblicana - il commento di FdI su Facebook -. Un risultato raggiunto in anni segnati da crisi economiche e geopolitiche, smentendo i pronostici della sinistra. Oggi anche la stampa internazionale riconosce la solidità della leadership italiana. La stabilità rafforza il ruolo della nostra Nazione".

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