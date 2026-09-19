Ceuta, l'assalto dei migranti alla polizia

Nei tendoni riservati ai migranti montati in due spiazzi del porto di Ceuta non è rimasto neanche un angolo libero. Nel giro di poche ore sono infatti stati tutti assegnati i nuovi 1.700 posti letto predisposti dal governo spagnolo per alloggiare temporaneamente una parte di loro. Non sono mancati momenti caotici di tensione, con la polizia che ha sparato in aria e caricato per disperdere la massa di immigrati che ha provato a sfondare per entrare nella nuova tendopoli. Due spiagge da tradizionali luoghi balneari si sono trasformate in accampamenti di fortuna. I migranti rimasti fuori dalla nuova tendopoli sarebbero oltre 3.000.