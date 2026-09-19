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Sigfrido Ranucci

Ceuta, l'assalto dei migranti alla polizia

sabato 19 settembre 2026
Ceuta, l'assalto dei migranti alla polizia

1' di lettura

Nei tendoni riservati ai migranti montati in due spiazzi del porto di Ceuta non è rimasto neanche un angolo libero. Nel giro di poche ore sono infatti stati tutti assegnati i nuovi 1.700 posti letto predisposti dal governo spagnolo per alloggiare temporaneamente una parte di loro. Non sono mancati momenti caotici di tensione, con la polizia che ha sparato in aria e caricato per disperdere la massa di immigrati che ha provato a sfondare per entrare nella nuova tendopoli. Due spiagge da tradizionali luoghi balneari si sono trasformate in accampamenti di fortuna. I migranti rimasti fuori dalla nuova tendopoli sarebbero oltre 3.000.

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