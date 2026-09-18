Immigrazione: "Mafia del mare, perché l'Italia è a rischio". L'allarme di FdI

Dopo i fatti di Ceuta, dove decine di migliaia di migranti sono approdati nelle coste spagnole rendendosi protagonisti di une vera e propria invasione, l'Italia è corsa subito ai ripari sospendendo Schengen con Madrid. Ma Fratelli d'Italia si è spinta oltre. In Commissione Antimafia i componenti del partito di Giorgia Meloni hanno chiesto un’indagine dell’organismo parlamentare su quello che è un business milionario.

"La crisi migratoria che ha colpito Ceuta è solo l’ultimo esempio di come le reti della criminalità organizzata sfruttano l’immigrazione per fare profitto", si legge nella lettera indirizzata alla Presidente Chiara Colosimo. Come riporta Il Tempo, le cronache spagnole raccontano di "quote fino a 9mila euro a migrante per arrivare in Spagna" e di "un gruppo criminale composto da cittadini di origine marocchina residenti in diversi Paesi europei, come Francia, Italia e Spagna". L’ allarme più grande riguarda la destinazione di questi capitali: "È verosimile che vadano a creare canali di finanziamento per gruppi criminali e milizie islamiste?". Quindi la richiesta di svolgere un'attività di inchiesta sulla "mafia del mare".