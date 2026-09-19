Vannacci, la misura estrema contro i maranza: "Speronamento controllato"

Sono le 8 del mattino e Torino è congestionata. Non è il post vacanze, non è il venerdì. È l’arrivo di Roberto Vannacci, il leader di Futuro nazionale, in città per il convegno “Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori” organizzato dal sindacato Fsp Polizia di Stato. Le settimane che hanno anticipato l’incontro sono state precedute dalle polemiche per la modalità, erronea a detta dei contestatori, di catalogare l’iniziativa come attività di aggiornamento professionale per gli agenti.

Così ieri mentre la sala conferenze dell’hotel HP del capoluogo piemontese si riempiva di curiosi, sostenitori del generale e persone interessate al corso - circa 250 le presenze tra cui l’ex leghista Mario Borghezio, il vicesindaco di Giaveno Carlo Giacone e il referente regionale di Fn Emanuele Pozzolo - fuori prendeva vita la contestazione. Ecco lo striscione “Nessun generale per nessuna guerra. Vannacci fuori da Torino” e i cartelli “Fetore nazionale” e “Torino è e resta antifascista”. Intanto, un uomo è stato accerchiato dagli antifascisti e gli agenti della digos sono dovuti intervenire per proteggerlo e allontanarlo dalla presidio. Nel mentre Askatasuna, ai microfoni della contromanifestazione, ha lanciato il suo leitmotiv contro l’ex militare ed europarlamentare. Verso le 10 gli antagonisti hanno iniziato a lanciare uova contro le forze dell’ordine, mentre in sala Caterina Ansaldi ha contestato Vannacci. «L’Italia è un Paese laico», ha detto la donna. E così dall’uditorio si è alzato il coro “generale, generale”, ripetuto a gran voce. «Oltre che maleducata perché interrompe, la signora è anche anti-democratica», risponde il numero uno di Fn.

SIMPATIA

Sono quasi le 12 quando appare, a sorpresa, Vittorio Feltri. L’applauso è fragoroso. «Il generale ha la mano giusta anche per scrivere. Questo mi rincuora, perché chi sa scrivere sa anche agire. E come se agisce. Ho simpatia per Vannacci e per la sua gente fin dal primo giorno. In poco tempo è riuscito a mettere in piedi un movimento che si è mangiato la Lega come antipasto», le parole del fondatore di Libero. A margine dell’evento l’organizzatore Luca Pantanella, segretario generale del sindacato Fsp Polizia di Stato Torino, ci racconta di «una grandissima giornata, stracolma di gente.